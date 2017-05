WDZ op alle fronten scherper dan kampioen De Leeuw

De wedstrijdvoorbereiding beloofde niet veel goeds en De Leeuw leek dit duel dan ook laconiek in te gaan. Desondanks kregen zij in de openingsfase de betere kansen. Binnen het kwartier was het al raak toen Robin Kleintjens na enig kap- en draaiwerk de bal zuiver wist af te ronden. Toen even later ook Zico Bock twee dotten van kansen kreeg, leek het erop dat De Leeuw een eenvoudige middag tegemoet zou gaan. Niets was minder waar, want op het moment dat de gasten uit Brunssum zichtbaar vermoeid raakten, sloeg de thuisploeg toe. Het was Roy Kisters die namens WDZ de stand gelijktrok: 1-1. Toen WDZ dankzij een doelpunt van Roy Brassé nog voor rust op voorsprong kwam, leken de gasten wakker te schrikken.Ook na rust kon men geen vuist maken en was de thuisploeg veel scherper in de duels. Toch kwam De Leeuw in de slotfase op gelijke hoogte. Kort nadat Ralph Brinkman in de spits werd geposteerd om iets te forceren, betaalde deze tactische wijziging zich meteen uit. De boomlange verdediger wist een lange bal van achteruit te verlengen, waarna Zico Bock vol overtuiging het leer langs doelman Tom Koekelkoren schoot: 2-2. Uiteindelijk was het WDZ dat aan het langste eind trok, want in de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg Roy Kisters de bal perfect voor zijn voeten en schoot deze, zonder lang na te denken, hard langs De Leeuw-doelman Nick Frolichs. Hiermee tekende hij een 3-2 eindstand aan, in het voordeel van de thuisploeg. Hierdoor blijft WDZ volop in de race voor een plek in de nacompetitie. De Leeuw daarentegen keerde met opgeheven hoofd terug naar Brunssum, waar de selectiespelers opnieuw verdwenen in het feestgedruis.

Voor WDZ is het zaak om in de laatste competitiewedstrijd te winnen van directe concurrent Sylvia. Daarbij is het dan ook nog afhankelijk van Weltania, dat twee punten meer heeft dan de ploeg uit Bocholtz. Voor De Leeuw is het seizoen gespeeld en de wedstrijd tegen Passart/VKC lijkt dan ook om des keizers baard te gaan. Laatstgenoemde heeft echter één punt nodig om zich definitief veilig te spelen. Bovendien heeft men een beter doelsaldo dan haar directe concurrenten, waardoor zij nacompetitie lijken te ontlopen.