EERSTE NAMEN 34e EDITIE BLUESROCK FESTIVAL

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017 OPENLUCHTTHEATER DE DOOLHOF TEGELEN

Met The Yardbirds, Jan Akkerman 70 + special guests, Danny Vera, Michelle David & The Gospel Sessions, The Liberators en The Dynamics als eerste zes namen voor de 34e editie van het jaarlijkse BLUESROCK FESTIVAL van TEGELEN is de basis voor weer een vertrouwd aantrekkelijk en een gevarieerd programma gelegd. Kaartverkoop voor het festival start zaterdag 13 mei as via www.ticketmaster.nl.

Afsluiter The Yardbirds is meer dan een band, het is een instituut welke in de korte periode van 1963 tot 1968 een onuitwisbare stempel drukte op al wat later zou komen. De band is bij het grote publiek vooral bekend als de eerste band van gitaarvirtuozen Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page en vanwege hun hits als “For Your Love,” “Heart Full of Soul”, “I’m A Man” en “Over Under Sideways Down”. Onder aanvoering van de originele bandleden Jim McCarty (drums), Chris Dreja (gitaar/bas) laten The Yardbirds nog altijd jong en oud genieten. De band live zien is het ervaren van het verhaal van de rock n roll.

Het staat buiten kijf dat Jan Akkerman nog altijd bij de beste gitaristen van de wereld hoort. Blues, rock of klassiek, hij tovert het allemaal moeiteloos uit de snaren. Eind 2016 werd hij 70 jaar maar nog altijd doet hij niets liever dan voor een publiek staan en zijn muziek laten horen. Ter gelegenheid van zijn 70-ste verjaardag onderneemt gitaaricoon Akkerman samen zijn special guests Ruben Hoeke (gitaar), Bert Heerink (zanger, Vandenberg), Wiek Vermeulen (saxofoon) en zijn eigen dochter een jubileumtour langs de Nederlandse podia.

Danny Vera verwierf landelijke bekendheid met zijn optredens als huisband van het programma VI op RTL7. De zeeuwse Zanger, muzikant en songwriter werd met rock ’n Roll in de aderen geboren en brengt sinds 1995 Americana in de stijl van de meesters als Johnny Cash, Roy Orbison en Elvis Presley. In 2002 debuteerde hij met zijn eerste plaat “ For the light in your eyes”, waarmee hij op 1 kwam in de Turkse Hitparade en inmiddels zijn we 5 albums verder.

Soul, gospel en blues! Dat is waar het bij Michelle David & The Gospel Sessions om draait. In 2014 maakte de band al indruk met hun eerste album “The Gospel Sessions Volume 1”. Dit album is ontstaan toen de gitaristen van de band zich afvroegen wat er zou gebeuren als je gospel van al zijn franjes zou ontdoen, dat bleek; de essentie van soul raken. Na een succesvolle tour waren ze afgelopen jaar klaar voor een ‘Volume 2’, welke dan ook snel volgde. Dit jaar begonnen ze al in een uitverkocht Paradiso en wisten ze ook al te overtuigen bij De Wereld Draait Door.

Terug van (lang) weggeweest: The Liberators. De Maastrichtse band was actief tussen 1979 en 1992 en speelde toen overal; van Noorwegen tot aan de Canarische Eilanden. Vanaf 1992, nadat ze uit elkaar gingen, was er nog nauwelijks contact tussen de verschillende bandleden totdat bekend werd dat hun voormalige zanger Wouter Post heftig ziek was. Dat was de reden om nog eens samen te komen en zelfs een nieuw album op te nemen.

De openingsact namens Stichting Popmuziek Limburg is dit jaarThe Dynamics. Deze groep, bestaande uit vier Limburgse muzikanten, is geformeerd rondom gitaarvirtuoos Chivy Kuhles. Zij creëren een nieuwe eigen sound door diverse stijlen te combineren. Het repertoire bestaat uit covers welke in geheel eigen stijl worden uitgevoerd en uit sterk eigen werk. Blues, Rock, Soul, Jazz, niets is te gek voor de mannen van The Dynamics.

De organisatie is een samenwerking tussen Buro Pinkpop en Mojo Concerts. Kaarten kosten in de voorverkoop € 39,00 (excl. € 3,00 servicekosten) en indien voorradig aan de dagkassa € 45,00. De voorverkoop start zaterdag 13 mei via www.ticketmaster.nl, 0900-3001250 (0,60 cpm) en alle Primera winkels. Ook voorverkoop in Venlo: Sounds, Sittard: Music Machine, Tegelen: Café de Witte en The Read Shop, Geleen: Buro Pinkpop, Heerlen: Satisfaction en in Oost Souburg: Pedaal Produkties.

De eerste editie van het festival in 1984 werd opgedragen aan de in dat jaar overleden Bluespionier Alexis Korner. In de drieendertig edities die volgden passeerden meer dan 70.000 bezoekers de kassa’s van de unieke locatie, vonden er 242 optredens plaats waaronder zesmaal Guy Forsyth en driemaal Rory Gallagher, Walter Trout, Barrelhouse, The Hoax, Ten Years After en Julian Sas. In de afgelopen jaren is het festival één van de langst lopende en bekendste Bluesfestivals van Nederland geworden. Het festival wordt al sinds de eerste editie ieder jaar georganiseerd in openluchttheater “De Doolhof” waar regen absoluut geen spelbreker is want het gigantische dak van het theater dient als een paraplu boven de bezoekers. Dit dak en het decor van de Passiespelen maken deze locatie dan ook zo uniek. Kijk voor meer informatie over het festival op www.bluesrockfestival.nl.

Tekst en foto: Buro Pinkpop