Finale Limburgse Declamatiewedstrijd 2017

Tijdens de Finale Limburgse Declamatiewedstrijd op zaterdag 20 mei a.s. in DOK6 (Raadhuisplein 6) in Panningen dragen 28 kinderen uit heel Limburg een gedicht voor in hun eigen Limburgse dialect.

De kinderen die deelnemen aan de finale hebben de lokale voorrondes gewonnen en strijden in Panningen om de Limburgse titel. Voorrondes waren er in Venlo/ Tegelen, Echt/ Susteren, Kerkrade, Roermond en Weert. De organisatie van de finale is in handen van Veldeke Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg. De wedstrijd begint om 13.00 uur. Toegang is gratis.



Tijdens de Finale Limburgse Declamatiewedstrijd zullen de kinderen één voor één het podium betreden, hun gedicht declameren en vervolgens beoordeeld worden door een deskundige jury. Dit jaar bestaat de jury uit Dwayne Horbag (zanger en presentator), Anke Peters (oud-winnaar van de Finale Limburgse Declamatiewedstrijd), Marleen Schmitz (schrijver van o.a. romans en kinderboeken) en Ton van de Wijngaard (streektaalfunctionaris bij het Huis voor de Kunsten Limburg). Er wordt per categorie (groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8) een prijs uitgereikt. De presentatie is in handen van Hans Jacobs.

Een overzicht van de prijswinnaars van de Finale Limburgse Declamatiewedstrijd is na afloop van de finale terug te vinden op www.veldeke.net en www.limburgsedialecten.nl.

Over Veldeke Limburg

Veldeke Limburg is de provinciale koepel van 10 lokale kringen die over de hele provincie verspreid zijn. Elk van die kringen spant zich in om binnen zijn eigen stad of regio het plaatselijk dialect op de kaart te zetten. Dat doen ze door allerlei activiteiten te ontplooien, zoals dialect-cursussen, voorstellingen met cabaret of revue, excursies of wandelingen, dialect-avonden met sprekers of artiesten, het uitgeven van boeken in het dialect enzovoort. Iedere kring heeft ook een eigen website die u kunt bezoeken voor meer informatie over wat zich in uw omgeving op dialectgebied afspeelt.

foto: Sef Driessen