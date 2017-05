Doe mee aan mensenketting tegen Tihange

Het college en de gemeenteraad van Heerlen hebben unaniem uitgesproken achter de actie te staan. Burgemeester Ralf Krewinkel: “Ook onder de Heerlense bevolking leven zorgen over de veiligheid van Tihange. Gemeente Heerlen wil dat de kerncentrale in Tihange op zo kort mogelijke termijn de deuren sluit. Samen met Aken en Stadsregio Aken hebben we daarom al juridische stappen ondernomen, actief gelobbyd, onder meer in Brussel en ludiek actie gevoerd met de Stop-Tihangezuil.

Nu kunnen we als inwoners van het risicogebied onze betrokkenheid laten zien door de handen ineen te slaan in een kilometerslange menselijke keten. Ik wil dan ook iedereen die zich hierover zorgen maakt, oproepen mee te doen op 25 juni!”.

Meer informatie en aanmelden kan via www.chain-reaction-tihange.eu.

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock