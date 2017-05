Nophadrain breidt fors uit in Kerkrade.

Stephan Droog, directeur van Nophadrain, en Dion Schneider, wethouder van de gemeente Kerkrade, op het dak van het bedrijfspand.Vanwege de toenemende vraag naar innovatieve groen- en gebruiksdaksystemen breidt Nophadrain, gevestigd op bedrijventerrein Dentgenbach Kerkrade, fors uit. Zo zijn het kantoor en het laboratorium vergroot en is de nieuwbouw van één bedrijfshal en een modern opleidingscentrum bijna voltooid. Daarmee groeit het totale bedrijfsoppervlak van 6.500 m² naar 10.000 m². Nophadrain ontwikkelt en produceert systemen die vegetatie en beloopbare en berijdbare verhardingen op daken en parkeerkelders mogelijk maken.

Klaar voor de toekomst

Op dit moment heeft Nophadrain 28 medewerkers. Vanwege de groei van het bedrijf zijn er meerdere vacatures (met name verkoopposities). “Omdat wij de ontwikkeling en de productie van onze systemen in eigen hand houden, is Nophadrain in staat continu in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en op wensen en behoeften in de markt. Door de nieuwbouw kunnen wij de productie efficiënter inrichten. Dit is nodig om onze klanten ook in de toekomst van een snelle levering te kunnen voorzien. Met deze uitbreiding is Nophadrain dan ook klaar voor de toekomst”, aldus directeur Stephan Droog. Wethouder Dion Schneider (Economische Zaken) is uitermate tevreden over de recente ontwikkelingen op bedrijventerrein Dentgenbach: “Na de uitbreiding van Boston Scientific en het nieuws over de komst van Emma Shoes, ben ik blij dat ook een innovatief bedrijf als Nophadrain hier de ruimte kan krijgen om te groeien.”

Foto Afdeling communicatie Kerkrade