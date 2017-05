Film Silence te zien bij Filmhuis de Spiegel

Mexico, Taiwan, Verenigde Staten, 2016 / 161minuten

Regie: Martin Scorsese

Met: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson e.a.

Voor de voorstelling van zondag 14 mei is er een lezing door theoloog en criticus Marjeet Verbeek.

Zondag 14 mei / 13.30 uur TICKETS

Maandag 15 mei / 20.00 uur TICKETS

Hoe blijft iemand zijn religie trouw als hij zelf over het leven van anderen moet beslissen? Gebaseerd op de klassieke Japanse roman Silence (1966) van Shusaku Endo is dit het verhaal van twee jonge Jezuïeten uit Portugal, die in 1637 op zoek gaan naar hun leermeester.

In deze tijd worden christenen in Japan gewelddadig onderdrukt door de autoriteiten. Het wordt dan ook een tocht waarin hun geloof zwaar op de proef wordt gesteld. In het boek vraagt men zich af of het mogelijk is nog in God te geloven na de verschrikkingen van de twintigste eeuw.

Na jaren van voorbereiding en met een beperkt budget heeft Scorsese een film neergezet met oog voor detail, prachtige landschappen en kostuums. De gesprekken met de inquisiteur, die zijn doel door middel van woorden bereikt, zijn de hoogtepunten van de film. (M.v.H.)

*****Nederlands Dagblad “Een meesterwerk. Rijk, genuanceerd, subtiel en mystiek”;

*****Cinemagazine.nl “Scorsese kan eens te meer een moderne klassieker aan zijn oeuvre toevoegen;

****Filmtotaal “Confronterende kijkervaring”.