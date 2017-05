Grote reünie (oud)-voetballers SV Heerlen, Heerlen Sport, VVH ’16 en RKSV Vrusschemig 

Van onze sportredactie |

Voetbalvereniging Sporting Heerlen viert van 25 mei tot en met 28 mei haar 100 jarig bestaan met een groots feestprogramma op het complex ‘Grasbroek’ aan de Boerhaavestraat in Heerlen. De festiviteiten gaan van start met een grote reünie op 25 mei.

Daarvoor zijn alle oud leden van SV Heerlen, Heerlen Sport en voorlopers VVH ’16 en RKSV Vrusschemig van harte uitgenodigd.

De organisatoren hebben geprobeerd om alle voetballers en oud-voetballers een persoonlijke uitnodiging te sturen. Helaas was het niet mogelijk om alle actuele adressen te achterhalen. Oud-voetballers van de verenigingen worden dan ook via Parkstadactueel van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de bijzondere reünie, waarvoor inmiddels meer dan 500 aanmeldingen binnen zijn. Aanmelden kan via Dré Benders: dre.benders@home.nl.

Foto Sporting Heerlen