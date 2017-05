Alsnog lintje uitgereikt aan Wiel Pieters

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

De heer W.A.M.E (Wiel) Pieters, (1953-04-07), Terlindenweg18, 6433PC Heerlen

De heer Pieters werkt bij de stichting Kindante in Sittard. Hij was onder andere oprichter en voorzitter van het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid) in Hoensbroek (1976-1985). Sinds 1991 is hij secretaris en penningmeester. Vanaf 1979 is de heer Pieters ook initiatiefnemer en organisator van diverse activiteiten voor de leden en voor de buurt. Hij is coördinator van de werkgroep natuurverkenning en organiseert sinds 1980 wandelingen. Als natuurgids draagt hij zijn kennis met veel enthousiasme over aan de deelnemers van de excursies. Door deze inzet en betrokkenheid is de afdeling gegroeid naar wat hij nu is.

Foto®Parkstadactueel/Tom de Cock