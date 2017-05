Glansrol Erwin Rasing tijdens NRW-cup

Van onze sportredactie |

Twee maanden na het kampioenschap in de Oberliga maakten vier gewichtheffers van KSV Helios Simpelveld afgelopen weekend in Dortmund indruk tijdens de NRW-Cup. Met name Erwin Rasing eiste een glansrol op.

Niet alleen door zijn persoonlijke records te verbeteren maar vooral door zijn beurten technisch en stilistisch af te werken: een lust voor het oog van de aanwezige kenners bij deze wedstrijd. In het afgelopen seizoen is de Simpelveldenaar enorm gegroeid en dat liet hij nu ook weer zien. Op basis van zijn techniek en vechtlust bracht Rasing uiteindelijk 88 kilo bij het trekken en 116 kilo bij het stoten omhoog. Ook zijn totaal van 204 kilo was eveneens een persoonlijk record voor hem. Aan het einde van de wedstrijd bleek dat hij ook bij de beste atleet in Dortmund was.

Ook Dennis Schings liet de beste wedstrijd van zijn carrière zien. Rustig en geconcentreerd werkte hij zijn beurten af waardoor hij in staat was bij beurten die niet perfect liepen deze te corrigeren. Zes goede beurten die uiteindelijk leiden tot een verbetering van zijn persoonlijk records bij het trekken met 5 kilo (83 kilo bracht hij omhoog) en met 3 kilo bij het stoten (98 kilo verwerkte hij op dit onderdeel).

Tim Hollands is pas een seizoen bezig maar liet ook weer zien dat hij fysiek zeer sterk is. Ondanks een mislukte tweede beurt bij het trekken durfde hij het aan om in de derde en laatste beurt het gewicht te verhogen. Met enig kunst en vliegwerk slaagde hij erin om de 82 kilo te verwerken en verbeterde daarmee zijn persoonlijk record op dit onderdeel met 4 kilo. Ook het stoten verliep niet vlekkeloos want zijn eerste beurt werd afgekeurd. Maar met zijn laatste beurt van 101 kilo slaagde de Heerlenaar erin om ook op dit onderdeel zijn persoonlijk record met 5 kilo scherper te stellen.

De vierde atleet van Helios was Bas Goorden. Met drie ijzersterke beurten bij het trekken wist hij zijn persoonlijk record scherper te stellen en bracht dit nu 54 kilo. Bij het stoten verwerkte hij 68 kilo. De poging om zijn persoonlijk record op dit onderdeel naar 71 kilo te brengen mislukte helaas: hij kreeg het gewicht wel voorgeslagen maar slaagde er helaas niet om dit gewicht uit te stoten. Maar na zijn knie-operatie is dit voor Bas zondermeer een uitstekend resultaat!

Na afloop waren de Simpelveldenaren, deze keer onder leiding van trainer Eric Dokter, zeer in hun nopjes. Het harde werken dit seizoen betaalde zich nu ook weer uit!

Foto KSV Helios Simpelveld