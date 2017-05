LANGEBERG VR1 KAMPIOEN

Zico Bock |

Zondagmiddag is het dameselftal van SV Langeberg uit Brunssum kampioen geworden in de 5e klasse. In de thuiswedstrijd tegen Vaesrade VR1 moest er gewonnen om de titel te grijpen en dat gebeurde ook. Nadat het er lang naar uit zag dat de bal er niet in wilde gaan – drie keer paal, één keer lat – werd er in de tweede helft twee keer gescoord en wist men met 2-0 te winnen. Hierdoor is Langeberg niet meer in te halen door Chevremont, dat op vier punten achterstand tweede staat op de ranglijst. Door het behaalde kampioenschap zal Langeberg volgend seizoen uit gaan komen in de 4e klasse.

Fotos SV Langeberg