PUNTEN BINNEN, OP NAAR BESLISSINGSWEDSTRIJD

Omdat RKHSV vorige week zo vriendelijk was om punten af te snoepen van DBSV (en daarvoor onze dank) was het vandaag zaak om geen punten te morsen.

Zodat er uitgaande van een overwinning van RKHBS op Hellas/Walram een beslissingswedstrijd zal volgen om het kampioenschap.

Welnu de drie punten werden makkelijk binnen gehaald in een rustige en saaie wedstrijd.

1-0 Melanie na een prachtige solo.

2-0 Jill met een prachtig afstandsschot, precies in de driehoek.

3-0 Melanie. Voorzet Maud, kopbal Jill en attent afronden Melanie.

4-0 Wat een bal tegen je hoofd in de warming up al niet met je doet. Je gaat er spontaan van scoren. Pia maakte de 4-0.

5-0 Was een beauty van afstand door Kim Zahn.

Beter Schaesberg maar een RKSVB dat via hun gevaarlijke spits op momenten er probeerde uit te komen. Schaesberg beter maar zeker in de tweede helft onnauwkeurig in de afwerking anders had de score hoger kunnen en moeten uitvallen. Twee goede reddingen van Maus.

En nu gaan de vrouwen zich opmaken voor de beslissingswedstrijd tegen RKHBS. Op dit moment is de datum nog niet bekend. Locatie wel: Uit bij RKHBS. We laten het u zo snel mogelijk weten. Wel bij deze al een oproep: houd datum en tijdstip in de gaten en kom in grote aantallen onze vrouwen aanmoedigen.

Foto vv Schaesberg Dames 1