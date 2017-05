RKHBS speelt gelijk tegen RKTSV

John Bothmer |

In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie moest RKHBS afgelopen zondag aantreden in de uitwedstrijd tegen RKTSV dat nog in de strijd tegen degradatie verwikkelt was. Voor RKHBS stond er eigenlijk niets meer op het spel. Waarschijnlijk was hierdoor de concentratie niet optimaal, en kwam de thuisploeg al in de eerste minuut op voorsprong. Een corner werd vanaf rechts scherp voor het doel gebracht, Calvin Romer kopte de bal hard naar de grond, en het leer verdween na een stuit in de bovenhoek: 1-0. Hierna bleef de thuisclub de bovenliggende partij, en kwam regelmatig gevaarlijk door. Toine Diederen was echter alert en voorkwam een grotere achterstand. Na iets meer dan een half uur kwam Glenn Lemlijn vrij op links en zette de bal scherp en laag voor. De inkomende Lamin Taal leek binnen te tikken aan de eerste paal, maar Toine Diederen redde met een reflex. Pas in de 35ste minuut een eerste levensteken van RKHBS.

Rens Hahnraths zette goed door op links met een corner tot gevolg. Cyriel Palmen nam deze kort, en zette in tweede instantie de bal voor waar aan de tweede paal Yarin Meessen uit een halve draai kon schieten. De goalie van de thuisclub pakte de bal echter bekwaam. Nadat Yosha Meessen geblesseerd was geraakt en vervangen was door Hendrik Jan de Jonge, leek de thuisclub op slag van rust nogmaals toe te slaan. De rechtsbuiten van de thuisploeg mocht door omdat de buitenspelval van RKHBS niet functioneerde. Toen Toine Diederen uit zijn doel kwam schoot de speler van RKTSV hard en hoog richting lange hoek. De bal kwam vol op de paal en stuitte zo terug in de handen van doelman Toine Diederen.

In de tweede helft ging RKHBS verder zoals het de eerste helft geeindigt was. In de eerste minuut na rust leed Brian Amkreutz balverlies, waarna zijn tegenspeler vrij op het doel af kon gaan maar faalde in de afwerking. Bram Bemelmans kwam in de ploeg, maar voordat hij iets kon inbrengen werd het 2-0 voor de thuisploeg. Nu was het Tomyen van Lierop die onnodig balverlies leed centraal achterin, waarna Lamin Taal de bal breed legde en Calvin Romer geen moeite had Toine Diederen te passeren met een hard schot: 2-0. Thymo Griesenbrock kwam in de ploeg voor Rick Hambuckers, maar even later was het weer RKHBS dat de deur wagenwijd open zette voor de thuisploeg. Nu was het Steffan Wesche die de bal inleverde. Doordat Toine Diederen net nog zijn vingertoppen tegen het daaropvolgende schot kreeg, ging de bal tegen de paal. De hieropvolgende rebound werd wild naast geschoten. Met Thymo Griesenbrock en Bram Bemelmans in de ploeg veranderde het spelbeeld volkomen, en werd RKHBS zowaar gevaarlijk. Na een prima aanval over links via Bram Bemelmans, Thymo Griesenbrock, Steffan Wesche en weer Bram Bemelmans, prikte de laatste de bal fraai in de korte hoek waar de doelman op een voorzet rekende: 2-1. Er ontstond nu een open wedstrijd met een overwicht van RKHBS en een op de counter spelende thuisploeg.

RKHBS had het betere van het spel, en ook de betere kansen. De doelman van de thuisploeg, Erik Schlechtriem, moest een aantal keren handelend optreden na met name pogingen van Yarin Meessen. In de 43ste minuut stuitte de bal opzichtig tegen een arm van een verdediger van RKTSV waarna de scheidsrechter van dienst niets anders kon dan de bal op de stip te leggen. Yarin Meessen benutte dit buitenkansje en scoorde de 2-2. Hierdoor moet RKTSV nacompetitie gaan spelen tegen degradatie, en kan RKHBS zich opmaken voor de nacompetitie voor promotie, met als tegenstander Wijnandia. Volgende week zondag, vind het eerste duel plaats in Wijnandsrade, waarna een week later de return volgt op sportpark Imstenrade. Succes mannen!

Foto RKHBS