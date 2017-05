Stijlvol slotakkoord KVC Oranje

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

KVC Oranje heeft het seizoen afgesloten met een 7-0 zege tegen Jabeek. Daarmee liet de ploeg van trainer Rene Kupper nog maar eens zien een waardig kampioen te zijn.

Als we het dan over de trainer hebben, deze keer werd de wedstrijdbespreking voor aanvang in de kleedkamer niet door Kupper zelf gedaan. Mitchel Flecken, hij schijnt nogal veel beter te weten,kwam deze keer voor de troepen staan om de looplijnen de andere zaken uit de doeken te doen. Als we naar de uitslag kijken, heeft Flecken klaarblijkelijk meerdere talenten dan alleen voetballen.

He duurde nog geen twee minuten of de eerste treffer lag achter doelman Rob Rademakers van de bezoekers. Niels Lanckohr was doeltreffend na een assist van Roy Grissen: 1-0. Diezelfde Niels Lanckohr zorgde met nog eens twee doelpunten voor de 3-0 ruststand. Met een loepzuivere hattrick bleek de doelpuntenhonger van de jeugdige spits niet gestild. Ook de 4-0, na een uur voetballen nam hij voor zijn rekening. Nu was Joey Niesters de aangever.

Jabeek, dat al was verzekerd van deelname aan de nacompetitie, bleef vechten voor een beter resultaat. Cellie Cremers en Sem Litjes waren dicht bij een treffer voor de gasten, maar vonden een alerte doelman Calvin Pötgens van KVC Oranje op hun weg. Aan de andere kant waren er wel nog treffers te bewonderen. Lars van der Weide, normaliter doelman, mocht als spits invallen en dat bleek succesvol. Met een droge knal, hij stond amper een minuut binnen de lijnen, liet hij de 5-0 noteren.

Mitchel Flecken tekende voor de 6-0, alvorens routinier Cyril Kil (42) voor de eindstand zorgde: 7-0. Een mooi slotakkoord van een prachtig seizoen was een feit. KVC Oranje is na éé’n jaar terug in de vierde klasse.

Foto’s KVC Oranje en Parkstadactueel/Lucho Carreno