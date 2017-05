Sylvia sluit wervelend af tegen concurrent WDZ

redactie van Parkstadactueel |

Sylvia – WDZ 5-0 (2-0)

Gisteren stond de laatste competitiewedstrijd van het seizoen op het programma. Voor beide teams was er nog een theoretische kans op het overnemen van de 1e periodetitel van kampioen De Leeuw. Sylvia stond voorafgaand aan de wedstrijd op gelijke hoogte met Weltania – maar met een minder doelsaldo – WDZ stond 2 punten achter op zowel Sylvia als Weltania. Voor zowel Sylvia als WDZ betekende dit dat er dus gewonnen moest worden en er tegelijkertijd gehoopt moest worden op puntverlies van Weltania.

De wedstrijd startte voortvarend voor Sylvia. De ploeg toonde zich de meest gretige in de duels en creëerde in hoog tempo enkele kansen. Eerst was het Rick Schmitz die zijn inzet na enkele minuten op de kruising zag vallen, niet veel later leek hij de score te openen, maar werd hij afgestopt door de goed uitkomende keeper van de uitploeg. Na 10 minuten spelen was het dan wel raak; uit een hoekschop van Chadny Jeukens was het Sander Rutjens die zijn 8e van het seizoen wist binnen te tikken. Ook hierna bleef Sylvia het betere van het spel hebben. Na wederom een goede actie van Schmitz werd hij op volle snelheid uit balans gebracht in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter niet anders kon de bal op de stip te leggen. Na wat gesteggel over de plek waar de penaltystip zou moeten liggen, was het aanvoerder Maikel Horsch die de aanloop inzette. Zijn inzet werd echter gestopt door de doelman van WDZ. Toch zou Horsch zijn eerste doelpunt van het seizoen maken, nadat Sander Rutjens de gekeerde inzet voor zijn voeten kreeg en hem Horsch alsnog voor het intikken gaf…2-0!

In het restant van de eerste helft zouden de betere kans voor WDZ zijn. Eerst was het nog doelman Baiyron Godschalk die de bal knap uit de verre hoek tikte, daarna was het een inzet van de uitploeg die gelukkig net voorlangs ging. Met een 2-0 voorsprong kon de thuisploeg de rust in.

Direct na rust was het deze keer WDZ dat het meeste aandrong. Tot grote kansen leidde het echter niet. Het was dan ook Sylvia dat het volgende doelpunt maakte. Na een snelle uitbraak van de Oranje-Zwarten was het wederom Chadny Jeukens die de assist verzorgde en daarmee Rick Schmitz in staat stelde zijn 20e competitiedoelpunt te maken.

Na ongeveer een uur spelen was het WDZ dat mocht aanleggen van 11(?) meter. In een sprintduel was het Rico Doek die in het strafschopgebied net een stapje te kort kwam en zijn tegenstander uit balans bracht. Ook nu twijfelde de scheidsrechter niet en mocht deze keer WDZ aanleggen voor een strafschop. Ook deze werd echter gemist; de WDZ-speler mikte de bal naast het doel.

Binnen nog geen minuut na deze enorme kans voor WDZ was het Sylvia weer dat gevaarlijk werd. Deze keer was het Rick Borjans die het net vond en daarmee voor zijn 11e doelpunt tekende. De assist kwam van Rick Schmitz.

Het slotoffensief leek te komen van Timo van der Heijden. Nadat de van een blessure teruggekeerde Sean Peters als invaller onderuit werd gehaald en de scheidsrechter voor de 3e strafschop van de wedstrijd floot, werd de bal aan de na dit seizoen vertrekkende Van der Heijden gegund door zijn ploeggenoten. Ook deze keer leidde de strafschop niet tot succes en was het wederom de doelman van de bezoekers die de bal keerde.

Toch was het Van der Heijden die het laatste doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening zou nemen. Na een goede actie van linksbuiten Falton Tijssen, legde deze de bal klaar en zette Van der Heijden de 5-0 op het scorebord. Dit zou ook de eindstand betekenen.

Een goede overwinning van de ploeg van Jordy Jeukens, die zich erg tevreden toonde met de manier waarop de competitie werd afgesloten. Door de winst van Weltania tegen Vaesrade werd de sterke laatste serie van het seizoen echter helaas niet beloond met een periodetitel. Deze gaat door het betere doelsaldo van de ploeg uit Welten uiteindelijk naar Weltania.

Bron Rksv Sylvia en Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock