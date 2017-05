Vleermuizen en vuurvliegjes op de Brunssummerheide

De zon gaat onder op de Brunssummerheide… Even lijkt het alsof je helemaal niks meer hoort. Totdat je echt gaat luisteren. Dan stijgen de geluiden van de vogels uit de stilte omhoog. En hoe meer je ogen aan het donker wennen, hoe meer je ook gaat zien. Plotseling fladdert er een vleermuis rond de bomen op zoek naar insecten, of hoor je een bosuil of blaft er een ree.

Vrijdagavond 2 juni gaan de boswachters van Natuurmonumenten op zoek naar het leven in het donker en jij kunt mee! Het programma is gericht op gezinnen met kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Om 20.30 uur vertrekken ze bij het bezoekerscentrum. De kosten voor deelname zijn € 4,- voor kinderen van leden of OERRR en € 7,- voor kinderen van niet-leden. Volwassenen betalen € 5,- (lid) of € 8,- (niet-lid). De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Wil je mee, boek dan vooraf je ticket via www.nm.nl/agenda.

Op zoek naar nachtdieren

Een deel van de natuur lijkt ’s nachts pas tot leven te komen. Ga mee met de boswachters van de Brunssummerheide en zoek mee naar de nachtdieren die hier leven. Wie weet en zie of hoor je vleermuizen, nachtvlinders, reeën, bosuilen of vuurvliegjes. De boswachter weet in ieder geval waar ze vaker zitten.

Waar en wanneer

Deze vleermuizen- en vuurvliegjes excursie vindt plaats op vrijdag 2 juni, vertrekt om 20.30 uur en is geschikt voor volwassenen en gezinnen met kinderen ouder dan 8 jaar. Graag een kwartier voor vertrek verzamelen voor de deur van het bezoekerscentrum Brunssummerheide, Schaapskooiweg 99 in Heerlen. Trek in ieder geval gemakkelijke wandelschoenen aan.

Reserveren kan via de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl/agenda) of aan de balie van het bezoekerscentrum Brunssummerheide. Het bezoekerscentrum is van dinsdag tot en met zondag geopend van 10 tot 17 uur en telefonisch bereikbaar op nummer 045-5630355.

Foto: De boswachter speurt naar vleermuizen met de batdetector | Natuurmonumenten