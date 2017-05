Demain tout commence.

Frankrijk, Groot-Brittannië, 2016 / 115minuten

Regie: Hugo Gélin

Met: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, e.a.

Donderdag 18 mei / 20.00 uur TICKETS

Vrijdag 19 mei / 20.00 uur TICKETS

Zaterdag 20 mei / 20.00 uur TICKETS

Maandag 22 mei / 14.00 uur TICKETS

Je kunt een prima vader zijn door gewoon kind te blijven. Als een zorgeloze Franse vrijgezel plotseling een baby in de schoot geworpen krijgt, gaat hij meteen naar Londen om deze terug te brengen naar zijn moeder.

Hij blijkt de vader te zijn – en dan moet hij er maar het beste van maken. Hij verruilt zijn vrijgezellenbestaan voor een leven met verantwoordelijkheden.

Met zijn dochter verhuist hij naar Londen, en zoekt hij werk als stuntman. Een onconventionele, liefdevolle vader. Acht jaar later zijn hij en dochter Gloria een hecht duo.

En dan verschijnt moeder opeens op het toneel. Ze wil haar dochter terug. Hun prettige leventje wordt opeens op zijn kop gezet. Humor en emotie wisselen elkaar af. Omar Sy valt als ‘knuffelneger’ altijd in de smaak, Colston speelt een sterke rol als dochter en Poésy geeft de rol van de moeder een extra nuance. Fundamentele thema’s worden aangestipt maar niet te zwaar behandeld. Zo blijft het een film die prettig is om naar te kijken. (M.v.H.)

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl