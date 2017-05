eerste wedstrijd voor de promotie-playoffs voor Bekkerveld JO19.

John Angerer |

Afgelopen zaterdag stond de eerste wedstrijd voor de promotie-playoffs voor de 4e Divisie op het programma. Bekkerveld JO19 speelt in de eerste ronde tegen VV Rijen (regio Breda/Tilburg) en moest hiervoor in de eerste wedstrijd op bezoek bij Rijen.

In de aanloop naar deze wedstrijd vielen 3 spelers (Marijn Gulpen, Kai in ’t Ven en Ted Lempers) af wegens ziekte en voorbereiding examens.

Het Brabantse publiek was in grote aantallen op deze wedstrijd afgekomen en het was voor beide teams een verassing wat hen te wachten stond, aangezien zij voor het eerst tegen elkaar speelden.

In de eerste helft nam Rijen het voortouw en creëerden zij enkele fraaie kansen. Dat resulteerde in de 20e minuut in de 1-0 voorsprong voor Rijen. Een van hun spelers stond geheel vrij voor het doel en kon ongehinderd inkoppen. Nauwelijks een minuut later schoot Rijen een bal op de paal en drie minuten later kroop Bekkerveld opnieuw door het oog van de naald, toen een schot vlak naast het doel ging. Pas in de 25e minuut kon Bekkerveld daar iets tegenover stellen toen Tim Niemarkt de bal over het doel van Rijen mikte.

Na een half uur spelen kreeg Tom van der Kraats een gele kaart omdat hij tijdens het achteruit lopen per ongeluk tegen een speler van Rijen aanbotste. Deze speler ging met veel theater en geschreeuw neer waardoor het publiek meende om een gele kaart te moeten vragen. De Brabantse scheidsrechter, die deze ongelukkige botsing zelf niet had gezien, liet zich hierdoor én door het theatrale gedrag van de speler beïnvloeden en trok geel. In de 41e minuut van de wedstrijd voorkwam Timo Gompelmann een 2-0 achterstand toen hij de bal van de doellijn weg trapte op het moment dat keeper Mirco Bindels al gepasseerd was.

Na de pauze trok Bekkerveld het initiatief meer naar zich toe en verscheen het ook vaker voor het doel van Rijen. In de 58e minuut kreeg Aron Fredrix de bal voor zijn voeten uit een spelhervatting van Rijen. Zijn schot trof doel en hiermee trok Bekkerveld de stand gelijk. Meteen na deze gelijkmaker moest Timo Gompelmann met een blessure het veld verlaten en werd hij vervangen door Jem Inceman. Bekkerveld bleef een licht overwicht behouden en in de 67e minuut scoorde Luca Fredrix op fraaie wijze de 1-2 voorsprong voor Bekkerveld. In de 75e minuut moest ook Reinier Derks met een vermoedelijke spierscheuring in zijn bovenbeen het veld verlaten en nam Marouan Bouta zijn plaats in. Het blessureleed was nog niet voorbij toen ook Mel Angerer niet meer verder kon spelen als gevolg van een slepende liesblessure.

De niet geheel wedstrijdfitte Daan Winthagen nam in de 88e minuut zijn plaats in.

Bekkerveld leek de overwinning ondanks deze tegenslagen mee naar huis te nemen maar had niet op de provincieliefde van de Brabantse scheidsrechter gerekend. Hij presteerde het om 4 minuten langer te laten doorspelen en greep in de 94e minuut zijn kans om het resultaat van de wedstrijd te beïnvloeden. Tom van der Kraats kreeg een bal tegen zijn arm aan geschoten terwijl hij zijn arm strak langs het lichaam hield. De scheidsman juichte innerlijk en kende een strafschop aan zijn provinciegenoten uit Rijen toe. Bovendien toverde hij Tom wederom een gele kaart voor zijn neus waardoor deze de return van komende zaterdag zal missen. Rijen schoot dankbaar de strafschop in het doel en de ongetwijfeld blije scheidsrechter floot meteen voor het einde.

Volgende week zaterdag wordt in Bekkerveld de return om 16.00 uur gespeeld. Voor beide teams valt te hopen dat de voor deze wedstrijd aangestelde scheidsrechter wél op een onpartijdige wijze deze wedstrijd zal leiden. Het team van Bekkerveld JO19 nodigt iedereen uit om deze wedstrijd te komen bezoeken en hen te ondersteunen op een sportieve wijze.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno