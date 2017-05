Herinrichting Terrein Zweefvliegclub Schinveld

Redactie Parkstadactueel |

De gemeente Onderbanken en de Eerste Limburgse Zweefvlieg Club (ELZC) gaan het terrein van en rondom de zweefvliegtuigclub in Schinveld vernieuwen. Het gebied moet zo aantrekkelijker worden voor toeristen en recreanten, die de omgeving sinds de campagne rondom de Schinveldse bossen goed weten te vinden.

Onderbanken heeft op 10 mei een intentieovereenkomst getekend met de ELZC om het terrein en de daaraan grenzende omgeving op te knappen. Onderzocht wordt nu in hoeverre de ontwikkelingsplannen die er liggen, kunnen worden uitgevoerd en welke risico’s daarbij van toepassing zijn.

Wethouder Rodney Swelsen (Natuur, toerisme) is blij met de overeenstemming: “De ELZC onderstreept hiermee als gebruiker van het gebied dat het belangrijk is om samen met de gemeente en andere partijen stappen te zetten die bijdragen aan de doorontwikkeling van het gebied. Met alle betrokken partijen wil de gemeente in kansen en mogelijkheden van het gebied denken en zo het ontwikkelpotentieel aanboren.” Het sluiten van de intentieovereenkomst markeert het startpunt van dit traject. De gemeente Onderbanken werkt in dit project samen met Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad.

De bedoeling is dat IBA als gebiedscoördinator bijdraagt aan een origineel uitvoeringsplan voor het terrein van de zweefvliegtuigclub. In de komende tijd wordt de samenwerking verder vormgegeven. Het project is ook onderdeel van plannen die bijdragen aan de toekomstige gemeente Beekdaelen. “Daarbij worden grensoverschrijdend binnen het gebied verbindingen naar Gangelt (DL) met onder meer het zwembad gelegd. Door de aanwezigheid van het zwembad en de ontwikkelingen bij het zweefvliegveld wordt het gebied voor jongeren nog interessanter,” vertelt Jules Beckers van IBA.