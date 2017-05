Kunstproject Zomerfestival Voerendaal in samenwerking met Bonnefantenmuseum, Maastricht

Redactie Parkstadactueel |

Kunstproject

Met kinderen van de basisscholen Ummer Clumme uit Klimmen, BS Bergop uit Ubachsberg en St. Theresia uit Ransdaal (groep 5/6) organiseert het Zomerfestival Voerendaal 2017 voorafgaand aan de festivalweek van 9 t/m 18 juni een kunstproject. Het kunstproject is een initiatief van het Zomerfestival in een unieke samenwerking met het Bonnefantenmuseum Maastricht en vindt plaats op 16, 23 en 24 mei.

Kinderen stimuleren

Het Bonnefantenmuseum wil een ‘onderzoekende’ houding bij kinderen stimuleren. Kunst kijken en beleven leert je wat over jezelf en stimuleert zo’n houding. Het is een leuke kennismaking tussen (beeldende) kunst en kinderen. Het Bonnefanten biedt daarom kunstontmoetingen in allerhande vormen en dit keer op maat gemaakt voor de kinderen uit Voerendaal. Het kwalitatief hoge project is bedacht door Ilse van Lieshout en Nancy Janssen van het Bonnefanten museum en Fenna Ograjensek van het Zomerfestival.

De kinderen beginnen met een interactieve rondleiding waarin ze oude en hedendaagse kunst bekijken, technieken onderzoeken en zien hoe portretten van toen en nu gemaakt worden. Vervolgens kiezen ze zelf al schetsend een favoriet kunstwerk en gaan met deze inspiratie tijdens een workshop aan de slag. Ze mogen er een eigen vertaling van maken.

Fotoclub Voerendaal

De kinderen worden naast hun docenten vergezeld door leden van Fotoclub Voerendaal, die ze met hun kunstwerk en het ‘originele’ kunstwerk in beeld brengen.

Daarnaast wordt er van elk kind een filmpje gemaakt, waarin ze kunnen vertellen over hun inspiratie. De foto’s worden in de festivalweek tentoongesteld op de ramen van de Bibliotheek Voerendaal (Furenthela 17 in Voerendaal), zodat iedereen ze van buitenaf kan bewonderen. De foto’s en video’s worden ook op Facebook gepubliceerd in een online expositie en op 18 juni tijdens Cortenbach, where music meets ‘Art’.

Prijzen

Bij een kunstproject horen natuurlijk ook prijzen! De jury, bestaande uit Ingrid van Rooy (assistent conservator educatie van het Bonnefantenmuseum), kunstenaar Rob Thalen en de Ransdaalse kunstenaar Franscz Witte, kiest de drie prijswinnaars. De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens Cortenbach, where music meets ‘Art’ op 18 juni, vanaf 15.30 uur bij Kasteel Cortenbach in Voerendaal. De prijzen worden uitgereikt door Ronald Goedmakers , directeur van Vebego samen met Wil Houben, burgemeester van Voerendaal.

Bron: gemeente Voerendaal en foto ®Parkstadactueel/Tom de Cock