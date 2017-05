De Leeuw en Passart/VKC sluiten seizoen af met remise

Zico Bock |

In de laatste wedstrijd van het seizoen hebben De Leeuw en Passart/VKC nog eenmaal het publiek weten te vermaken. In een doelpuntrijk duel kwam uiteindelijk geen winnaar. In Brunssum werd het 3-3.

De gasten begonnen scherp aan het duel en kwamen dan ook volledig terecht op voorsprong. Na een inschattingsfout in de defensie was het voor Marvin Velting een koud kunstje om de openingstreffer te verzorgen: 0-1. Toen vervolgens De Leeuw-verdediger Ralph Brinkman ongelukkig ten val kwam en Sven Boelijn vrij baan had richting het doel, moest de kersverse kampioen tegen een 0-2 achterstand aan kijken. Het mocht tot dusver van geluk spreken dat de score niet veel hoger was uitgelopen, daar waar Passart/VKC een legio aan kansen om zeep hielp.

Na rust kantelde het spelbeeld echter volledig. De Leeuw kwam gretig uit de kleedkamer, wat resulteerde in de aansluitingstreffer. Van dichtbij was het Zico Bock die de bal kon binnen tikken en was hiermee de twaalfde wedstrijd op rij trefzeker. Toen vervolgens Tom van Vugt met een prachtige knal in de winkelhaak zijn eerste van het seizoen produceerde, werd de stand gelijk getrokken: 2-2. Even later zou de thuisploeg zelfs op voorsprong komen. Na een splijtende pass door het hart van de defensie wist invaller Stefan Budé met een leep stiftje de bal over doelman Jeffrey Souren te wippen en tekende hiermee de 3-2 aan. Hierna leek De Leeuw de score uit te breiden, maar Zico Bock en Mack Engbers misten op een haar na. In de zoektocht naar een vierde treffer, vergat men Passart-invaller Mourad Laassiba, die in de slotfase alsnog een punt redde voor zijn ploeg door de bal langs De Leeuw-goalie Nick Frolichs te schuiven. Hiermee zorgde hij voor de 3-3 en moesten beide ploegen de punten delen.

Voor zowel De Leeuw als Passart-VKC zit het seizoen erop. De ploeg van trainer Rob Pierik zal door het behaalde kampioenschap volgend seizoen, voor het eerst in 30 jaar, uitkomen in de 3e klasse. Passart-VKC zal opnieuw in de 4e klasse gaan acteren, maar dan wel met een nieuwe trainer. Frank Knaps volgt de naar Conventus ’03 vertrekkende Kevin Stawenga op, die met directe handhaving na 2,5 jaar afscheid neemt van zijn club.

Voor nu zullen beide ploegen gaan genieten van een welverdiende zomerstop.

Foto: de Leeuw