Nieuwe naam voor Kindcentrum Meerssen is ‘De wereldster’

Ieder kind zijn eigen talent! Ieder kind een ster!

De naam werd gepresenteerd aan de hand van een videoboodschap. Tijdens de presentatie stonden beide scholen via een live-verbinding met elkaar in contact. In de boodschap schrijven we het jaar 2068… Er vindt een reünie plaats van de basisschool. Hoe is het met de kinderen van toen? Ieder kind is een talent! Ieder kind is een ster! En toch zijn we allemaal anders. Samen schitteren ze als WereldSterren in het Kindcentrum Meerssen. De nieuwe naam van Kindcentrum Meerssen wordt dan ook: De Wereldster.





Tekst en foto’s gemeente Meersen