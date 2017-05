Tom Pouls -Het is blauw, speelt op A Gene Bek en zijn beide fantastische verenigingen!

Tom Pouls is 31 jaar woonachtig in de Heugden in Eikenderveld en sinds de zomer van 2016 teammanager van Bekkerveld 1.

Als 6 jarige jongen ben ik begonnen met voetballen bij SV Hulsberg ik woonde destijds samen met mijn ouders in Hulsberg. Hier heb ik tot mijn 12e gevoetbald en gekeept op verschillende teams.

Presteren deden we weinig maar we hadden wel elk seizoen een gezellig team waarik heel veel plezier uithaalde.

Aangezien voetballen mijn niet op het lijf was geschreven en ik al vanaf de kinderwagen naar het volleyballen van mijn vader ging kijken ben ik op mijn 10e ook gaan volleyballen bij SEC in Valkenburg. Op de zaterdag ochtend was het dus wedstrijd voetballen en s middags was het wedstrijd volleyballen.

Op mijn 12e toen ik naar de middelbare school in Meerssen ging moest ik van mijn ouders een keuze tussen voetbal en volleybal maken. Ik heb toen voor volleybal gekozen en tot de dag van vandaag heb ik hier geen seconde spijt van gehad.

Nadat ik het eerste herenteam van SEC haalde werd ik gevraagd om een niveau hoger te gaan spelen bij de Helpoort in Maastricht. Dit heb ik toen gedaan, in hetzelfde jaar is mijn vader gestart als trainer/coach bij VC Heerlen H1. Helaas viel na enkele maanden bij Helpoort gespeeld te hebben het doek. In halverwege het seizoen 2015-2016 ben ik toen mijn vader gevolgd en op heren 1 van VC Heerlen gaan spelen. We trainden en speelden destijds onze wedstrijd in Sporthal Palemig. Dit waren legendarische zaterdagen waarin prestatie en plezier hand in hand gingen.

Het voetbal ben ik echter niet uit het oog verloren, als een echte VVV-Venlo supporter bleef ik het voetbal nauwlettend volgen. In 2007 ben ik op mezelf in Heerlen gaan wonen in de Geleenstraat.

Na diverse jaren als speler van heren 1 van VCH gediend te hebben werd ik ook volleybal trainer van diverse (jeugd)teams dat ik tot op heden nog met veel plezier doe.

Op een verloren zondagmiddag kwam ik per toeval uit bij een thuiswedstrijd van Bekkerveld 1. Op de destijds nog ‘’oude’’ accommodatie voelde ik me vanaf dag 1 thuis en kreeg ik al snel een zwak voor deze mooie vereniging.

Nu de multifunctionele accommodatie A Gene Bek er gekomen is en dat Bekkerveld en VCH op deze schitterende accommodatie samen sporten is de band nog hechter geworden. Na de trainingen van VCH en Bekkerveld wist ik de jongens van Bekkerveld snel te vinden en hebben we menig avondje gezellig en laat gemaakt.

Toen Bekkerveld in seizoen 2015-2016 in de nacompetitie uit moest naar HVCH kwam in de bus Cooky (Dick Voorn) hoofdtrainer van Bekkerveld 1 naar me toe om te vragen of ik de teammanager rol van Bekkerveld over wilde nemen.

Ik voelde me vereerd en de dinsdag erna heb ik samen gezeten met Cooky en Martin Berkhof en was het snel rond. Tot op heden heb ik er nog geen seconde spijt en hoewel ik een echte VCH man ben, ben ik apetrots om deel uit te maken van de Bekkerveld familie.

Als ik na 1 seizoen meegelopen te hebben bij het voetbal, kan ik ook echt de overeenkomsten en verschillen zien tussen beide sporten.

Er zijn veel overeenkomsten tussen de hoogste herenteams. Het meest opvallende daarbij is dat zowel het eerste van Bekkerveld als dat van VCH uit de ideale schoonzonen bestaan. Iedereen weet wel wat ik hiermee bedoel. Een belangrijk verschil is toch wel dat het voetbal toch prestatiegerichter is. De druk bij Bekkerveld is hoger dan bij VCH.

Bovendien is het tactisch gehalte van de voetbalsport toch wel groter dan bij volleybal. Ondanks de grote aantallen ervaar ik de organisatie van Bekkerveld als goed.

De toekomst voor beide verenigingen zie ik positief in, alleen hoop ik in de toekomst dat we lekaar nog meer kunnen versterken. Er zijn dingen die VCH van Bekkerveld kan leren en andersom. We moeten elkaar sterker maken, op deze mooiste accommodatie van Limburg.

De voorzieningen zijn super. Bekkerveld heeft veel jeugd en is dus vitaal te noemen. Bij volleyball gaat het om kleinere aantallen. Ik maak me wat zorgen over de ontwikkeling in de regio. Relatief veel verenigingen die steeds meer om geïnteresseerde jongeren knokken. Gelukkig stijgt het ledenaantal bij VCH, vooral bij de meisjes. Jongens blijven achter. Als ik de beleidsplannen van Bekkerveld bezie, dan zou VCH daar haar voordeel mee kunnen doen naar de toekomst toe.

Ik krijg ook vaak de vraag welke sport ik mooier vind voetbal of volleybal, mijn antwoord is dan voetvolley. Ik kan namelijk geen keuze maken. De zaterdag is voor mij VCH en de zondag Bekkerveld!

Het is blauw, speelt op A Gene Bek en zijn beide fantastische verenigingen!

