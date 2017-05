Ben je vrijwilliger of wil je vrijwilliger worden? Meld je NU aan voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen

Op zaterdag 10 juni is het zover! De Samen Doen Vrijwilligersdag Meerssen! We nodigen je van harte uit om deze dag met ons mee te beleven. Op een bijzondere locatie bieden we je een inspirerend programma met volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, raakvlakken te ontdekken en ervaringen uit te wisselen. Ook worden de jonge vrijwilliger, de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie van het jaar uitgeroepen!

Datum: zaterdag 10 juni 2017

Tijd: 11.30 – 18.00 uur

Locatie: Binnenplein Proosdijhoeve, Bestuurscentrum Meerssen

Zorg dat je erbij bent! Meld je NU aan!

Let op: aanmelden is nog mogelijk tot 19 mei

Iedereen is op deze dag welkom!

Maar alleen mensen die zich hebben aangemeld, kunnen deelnemen aan de workshops en ontvangen consumptiebonnen.

E-mail: communicatie@meerssen.nl

Telefoon: 14 043 (algemeen telefoonnummer KCC)

Boeiend programma

Onder de bezielende leiding van de dagvoorzitter gebruiken we het eerste kwartiertje om het dagprogramma uit te leggen. Vervolgens neem je deel aan een boeiend programma om elkaar beter te leren kennen en een heleboel informatie en inspiratie op te doen. Van tips en tricks voor de organisatie van een evenement, tot het ontwikkelen van vaardigheden om je vereniging / vrijwilligersorganisatie te laten bloeien. We hebben voor ieder wat wils. Natuurlijk zorgen we ook voor de inwendige mens. Dus meld je snel aan!

PS: alle bezoekers maken kans op een leuke verrassing ! ! !

Het programma van de dag

11.30 uur: Ontvangst met koffie / thee en vlaai plus uitreiken informatie/consumptiebonnen op het binnenplein

12.00 uur: Welkom door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouder Sociaal Domein Berry van Rijswijk

12.15 uur: Inspirerend verhaal van Joost van Alkemade (NOV): dé specialist op het gebied van vrijwilligerswerk

12.30 uur: Start programma met o.a.: informatiestands, speeddates, workshops, wensboom, alcoholvrije cocktailbar

16.00 uur: Uitreiking vrijwilligersprijzen

16.30 uur: Lekker hapje van de barbecue. Tevens start uitreiken verrassingen

18.00 uur: Gezamenlijke afsluiting

Zoals je ziet, bieden we een gevarieerd programma met interessante informatiestands, workshops en speeddates , waarin o.a. de volgende vragen worden beantwoord:

‘Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties elkaar helpen en versterken?’

Waar moet je als vrijwilligers op letten bij de organisatie van een evenement?’

Ins en outs leden- en fondsenwerving (o.a. sponsoring en crowdfunding)

Ins en outs social media

Ins en outs gezond eten, drinken en bewegen

Ins en outs vrijwilligersverzekering

Ins en outs subsidiebeleid

Ins en outs burgerinitiatieven

‘Wat is er allemaal mogelijk om kinderen/jongeren van ouders met een smalle beurs te laten meedoen?’

Wil je deelnemen aan een workshop?

Kijk dan op www.meerssen.nl en meld je NU aan! Aanmelden is nog mogelijk tot 19 mei.

Tot ziens op de Vrijwilligersdag!

Team Samen-Doen! Vrijwilligerdag Meerssen

PS: op deze dag is er ook wat te doen (tussenstop wielertoertocht Limburgs Mooiste) op de Markt van Meerssen. Kom dus bij voorkeur te voet of met de fiets. Fietsenstallingen worden aangegeven. Alvast bedankt voor de medewerking!

De Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen is een initiatief van de gemeente Meerssen in samenwerking met verenigingen/vrijwilligersorganisaties. Rabobank Maastricht en omstreken sponsort de vrijwilligersprijzen.

Wie verdient een vrijwilligersprijs?

Kent u iemand of een vereniging die een vrijwilligersprijs verdient? Zet de kandidaat van uw keuze in het zonnetje en meld hem aan. Aanmelden kan tot 19 mei via communicatie@meerssen.nl . Meer informatie: www.meerssen.nl (Zorg en Welzijn).

Tekst en foto: gemeente Meersen