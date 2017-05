Avant garde legende Gordon Matta-Clark in kasteel Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert tot en met 2 juli de tentoonstelling Cut, Split & Eat over één van de grootste avant-garde legendes uit de jaren ’70: Gordon Matta-Clark (1943-1978). In het kader van dit project nodigt de buitenplaats Carol Goodden, voormalig partner van Gorden Matta-Clark en danseres van de Trisha Brown Dance Company, uit voor een programma in Maastricht en Wijlre.

In samenwerking met de Van Eyck (Maastricht) organiseert buitenplaats Kasteel Wijlre op 18 mei een besloten workshop voor de deelnemers en een publieke lezing van Carol Goodden. Kunstverzamelaar Harold Berg zal tijdens de lezing in gesprek gaan met Carol Goodden over haar eigen werk en de projecten van Gordon Matta-Clark. De (Engelstalige) lezing vindt plaats om 20.00u in het auditorium van de Van Eyck. Op 19 mei vindt er tevens een dinerlezing plaats met Carol Goodden bij buitenplaats Kasteel Wijlre.

Tussen 1971 en 1974 leidden Gordon Matta-Clark samen met Carol Goodden en Tina Girouard FOOD. Dit restaurant ontwikkelde zich al snel tot een creatieve ontmoetingsplek voor belangrijke kunstenaars uit New York en was tegelijkertijd een artistiek project. In de reconstructie van FOOD in het Koetshuis van de buitenplaats deelt Carol Goodden haar herinneringen aan dit culinaire en artistieke project en vertelt zij over de levendige kunstscene van de jaren ’70 in New York. In het Koetshuis wordt een driegangendiner geserveerd geïnspireerd op de menukaart van FOOD.

Over buitenplaats Kasteel Wijlre

