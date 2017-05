Bovenloop Caumerbeek in Heerlen meandert nu ook door de stad

Tussen de Corisbergweg en de Gasthuisstraat zijn er diverse grote en kleine werkzaamheden uitgevoerd mede om wateroverlast tegen te gaan door schoon en vuil water apart af te voeren. De leegloop van de aanwezige regenwaterbuffers is losgekoppeld van het gemeentelijk rioolstelsel waardoor de riolen minder snel overlopen in de vuilwaterbuffer. De vuilwaterbuffer bij de Oliemolenstraat is vergroot. En de bestaande buffers voor regenwater Kokerstraat en Caumermolen zijn vergroot.

Natuurlijk ingerichte bovenloop

De Caumerbeek tussen de Oliemolenstraat en de Gasthuisstraat is opnieuw natuurlijk ingericht. Zo sluit de bovenloop van de Caumerbeek beter aan op de al heringerichte benedenloop. Sinds 2010 werken het waterschap en de gemeente Heerlen samen aan het project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk. Het beekdal is opnieuw ingericht en aantrekkelijk gemaakt over een lengte van ongeveer acht kilometer. De beek is weer zichtbaar in Hoensbroek, Rennemig, Beersdal en Palemig. Het is een aantrekkelijk gebied geworden voor wandelaars en fietsers vanwege de nieuw aangelegde wandel- en fietspaden. Ook natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen: de flora en fauna die bij het Caumerbeekdal horen keren terug. Meer informatie op www.caumerbeek.nl.

Wethouder Nico Aarts: “Wij zijn blij dat we verschillende doelstellingen zo mooi hebben kunnen combineren. Meer bescherming tegen wateroverlast, de natuurlijke charme van water in de stad in ere hersteld en een uitnodigende plek voor bewoners.”

Lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg Joke Kersten: “De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: meer bescherming bieden tegen wateroverlast, het scheiden van schoon en vuilwater en het natuurlijker inrichten van de Caumerbeek.”

Tekst: gemeente Heerlen foto ®Parkstadactueel/Tom de Cock