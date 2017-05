FC HOENSBROEK SLUIT AF MET EEN GELIJKSPEL

Ercan Erbas |

Datum: Zondag 14 mei 2017

GSV’28 1 – FC Hoensbroek 1: 2-3(1-2)

Scoreverloop: 30e min. 0-1 Dennie de Vries en 40e min. 1-1 Noah Moonen.

Kampioen FC Hoensbroek heeft het seizoen afgesloten met een gelijkspel. In een potje zomeravond voetbal kwam het in Genhout niet verder dan 1-1.

Trainer Roger André gunde met name de spelers, die de afgelopen wedstrijden weinig speelminuten hadden gepakt een basisplaats.

Voor beide ploegen stond er eigenlijk niks meer op het spel, hoewel de thuisploeg nog streed voor de ongeslagen thuisstatus van dit seizoen. In de 1e helft vielen er in de beginfase aan beide kanten enkele kansjes te noteren. Maar zowel Faisal Saddiki, Koen Claassens en Noah Moonen(namens GSV), als Feddo Mobers en Remco Theunissen(namens Hoernsbroek) wisten niet tot scoren te komen. De beste kans was er misschien wel voor Brian Vroomen, die oog in oog met GSV-doelman Glen Caessens jammerlijk faalde. Na een half uur spelen stond er toch de 0-1 op het scorebord. Balverlies van Erik Bruls werd op aangeven van Feddo Mobers door Dennie de Vries feilloos afgestraft. Maar nog voor de pauze had GSV’28 de schade alweer gerepareerd. Op prima aangeven van Ken Schattenberg kopte Noah Moonen ongehinderd de gelijkmaker binnen, 1-1.

Onmiddellijk na de thee had FC Hoensbroek wederom op voorsprong moeten staan. Nu werd een dot van een kans van Brian Vroomen maar ternauwernood van de doellijn afgehaald. Niet veel later zag Hoensbroek-middenvelder Dennie de Vries zijn geplaatste bal maar rakelings over gaan. Aan de overkant moest Kay van Eijk met een katachtige reactie een doelpunt van Marco Thoma voorkomen. In de eindfase leek FC Hoensbroek nog het meest aanspraak te maken op de overwinning. Zo zag Elko Doven zijn schot met de nodige moeite gekeerd worden door Caessens en zag Feddo Mobers zijn omhaal van dichtbij slechts naast gaan. Namens GSV zag Koen Claassens zijn geplaatste bal maar nipt naast gaan. Vlak voor het einde leek FC Hoensbroek alsnog met de zege aan de haal te gaan. Maar ook Glenn Biesmans zag zijn stiftje op het laatste moment voor de doellijn gekeerd worden.

Niet veel later klonk het eindsignaal van scheidsrechter Wilbrink en was een memorabel seizoen voor FC Hoensbroek teneinde.

Nu lekker vakantie vieren en dan het vizier richting de 1e klasse gaan richten.

Foto®Parkstadactueel/Tom de Cock