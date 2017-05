GROENE STER BLIJFT HOOFDKLASSER NA WINST IN DEN HAAG.

Redactie ParkstadActueel |

Groene Ster klopte afgelopen zondag in Den Haag nummer twee Quick met 0-1. Deze winst was voldoende om het hoofdklasserschap te verlengen en niet afhankelijk te zijn van de overige duels. Groene Ster eindigt de competitie met 37 punten uit 30 wedstrijden op een mooie 9e plaats. De sterdragers kunnen zich gaan opmaken voor het zevende seizoen onafgebroken in de hoofdklasse.

Een sterke ommekeer in de tweede competitiehelft heeft ervoor gezorgd dat de uiterst moeizame competitiestart (4 punten uit de eerste 10 wedstrijden) op de valreep kon worden gecorrigeerd. Groene Ster wist in de tweede periode (4e plaats met 16 punten) en derde periode (6e plaats met 17 punten) van het seizoen dermate veel punten te pakken om bij het naderen van de eindstreep de gevarenzone te ontstijgen en op de slotdag zelfs als koploper van het rechterrijtje te eindigen. En dat in de nieuwe opzet van de zondaghoofdklasse met 16 teams, vier extra speelronden en een aanvulling van nieuwe, kwalitatief sterke tegenstanders. Spelers, technische en medische staf en teambegeleiding verdienen dan ook een enorm compliment voor de wilskracht en het wederzijds vertrouwen dat heeft geresulteerd in deze handhaving. De doelstellingen voor de start van het seizoen, handhaving en kwalificatie voor het landelijke KNVB-bekertoernooi, zijn dan ook gerealiseerd.

Groene Ster speelde in de Hofstad een prima partij. Door schorsingen kende Groene Ster noodgedwongen een aantal omzettingen met youngster Milan Bos als debutant in de basisopstelling en assistent-trainer Remo Gielkens de volle 90 minuten als veldspeler. Wijzigingen die achteraf goed uitpakten voor de groen-witten. Tel daarbij het goede veldspel op en de enorme bereidheid samen enorm diep te gaan en de zege bij Quick was verdiend te noemen. De Haantjes maken zich op voor de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie (donderdag wacht SJC in Noordwijk), waardoor Quick-trainer Paul van der Zwaan geen risico’s nam en zeven basisspelers uit de ploeg hield om schorsingvrij aan de promotiereeks te beginnen. Nadat Quick de eerste kans liet noteren waren achtereenvolgens Ricardo Geurts en Roel Schirra dicht bij de openingstreffer. Na een klein half uur spelen bereikte een lange bal van Roy Maessen, na een slimme overstap van Ricardo Geurts de op snelheid in de vrije ruimte gedoken Dwayne van Westering. Laatstgenoemde werd binnen het zestienmetergebied onderuit gehaald door Quick-verdediger Noah Munier, waardoor de uitstekende leidsman Youp Horst uit Eindhoven maar één keuze had: strafschop. Topscorer Roel Schirra wist dit buitenkansje feilloos te verzilveren: 0-1. Vijf minuten voor de pauze leek een prima combinatie tussen Roel Schirra en Dave Velraeds de 0-2 op te leveren echter de inzet van Dave Velraeds werd vlak voor de lijn gered door de uitstekende Quick-doelman Jari Puister. Op slag van rust was Quick dicht bij de gelijkmaker, echter de prima ingeschoten vrije trap van Marc Boshoff werd door Groene Ster-doelman Willem-Jan Thijssen uit de bovenhoek getikt.

Na de pauze was er het meeste balbezit voor de thuisclub, echter Groene Ster verzuimde op de counter via Ricardo Geurts en Dylan Zwartjes het duel vroegtijdig te beslissen. In de slotfase ontstonden er nog enkele hachelijke momenten voor het Groene Ster-doel echter de defensie onder aanvoering van Maikel van Kesteren bleef fier overeind. Na het laatste fluitsignaal was de ontlading bij spelers, staf, bestuur en supporters dan ook groot. Na een gezellig uurtje in Den Haag leverde de langste busreis (240 kilometer) terug naar Heerlerheide met de handhaving op zak geen probleem op. Bij terugkomst werd tot in de late uurtjes een bezoek gebracht aan clublokaal De Bolle om het klassebehoud te vieren.

Tekst: Groene Ster en Archieffoto@parkstadactueel/Lucho Carreno