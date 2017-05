Heksenberg/Pronsebroek presenteert zaterdag 20 mei haar 2e Lente Festijn.

Callie Steijaert |

Tevens een reünie/feestavond 60 jaar RKGV Fides

Na de op zaterdag 30 april 2016 zo gezellig verlopen 1e uitvoering van het Lente Festijn Heksenberg/Pronsebroek, besloot bestuur Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek om, gezien ook de vele positieve lof uitingen en verzoeken voor herhaling, ook voor dit jaar 2017 een 2e uitvoering te organiseren. Deze zal dus gaan plaats vinden op zaterdag 20 mei a.s. en uiteraard weer in het Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg 84

De doelstelling, in het kader van de wijk sociale cohesie, is hetzelfde gebleven. Ook dit jaar komen alle kinderen van de wijk volledig aan hun trekken. In een in Lentesfeer opgesmukt gezellig Gemeenschapshuis zullen zij van 09.30 tot 12.15 uur volledig en uiteraard gratis kunnen genieten van wat de organisatie voor hen in petto heeft. Leuke spellen, schminken en een onvervalste karaokeshow zullen niet ontbreken. De karaokeshow staat open voor de leeftijdsgroepen van 4-6 jaar, 7-9 jaar en van 10-12 jaar. Ook dit jaar is als beloning voor iedere groep een leuke prijs beschikbaar.

Ook op 20 mei a.s. wachten de senioren/bejaarden van Heksenberg/Pronsebroek weer, van 13.00 tot 17.00 uur en met gratis entree, een geweldig Lente Festijn middagprogramma. Ook is er bij binnenkomst een gratis kopje koffie/thee met een heerlijk stukje Limburgse vla. Overige te nuttigen consumpties kosten slechts euro 1,75. Tot 17.00 uur is het vervolgens onderhoudend genieten geblazen Buiten het huisorkest Bergdorf Duo zullen Limburgse topartiesten voor het voetlicht treden. Jawel hoor, naar Heksenberg/Pronsebroek komen achtereenvolgens op de bühne: conferencier Hoensbroekenaar Piet Boonstra, van TV-bekend duo de Knöppele en zangeres Marleen Mols. De geluidsondersteuning is (de gehele dag) in vertrouwde handen van Heksenberger Jan van Wijnen. Tijdens de senioren/bejaarden middag houdt jubilerende RKGV Fides nog een eigen leden speurtocht.

Voor kinderen en senioren/bejaarden is het, om organisatorische reden, zeer gewenst om zich vooraf aan te melden bij bestuur Stichting Wijkraad t.w. Hans Wunderink (tel.06.45138658), Anita Prijkel (045-5231522), Edie Bleimuth (06.23073184) en Callie Steijaert (06.53510239).

Met betrekking tot het avondprogramma is er enige verandering doorgevoerd t.o.v. 2016. De reden hiertoe is gelegen in het gegeven dat dit 2e Lente Festijn ook in het teken staat van jubilerende RKGV Fides (60 jaar). Zij zullen van 17.30 tot 22.00 uur mede een reünie/feestavond verzorgen. Behalve de eigen leden zijn alle inwoners van Heksenberg/Pronsebroek en aanverwante regio, jong en oud, van harte welkom op dit gratis toegankelijk avondgebeuren, Voorafgaande is er voor leden van jubilerende Fides een huifkaroptocht muzikaal begeleid door Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss.

Nellie Huisman-Meijer krijgt gouden NKS speld tijdens Lente Festijn

Tijdens het komende Lente Festijn in Gemeenschapshuis Heksenberg en dan speciaal tijdens het avondgebeuren, te weten reunie/feestavond 60 jaar RKGV Fides zal mevrouw Nellie Huisman-Meijer, betrokken bij de jubilerende RKGV Fides en ook bij RKVV Heksenberg, de gouden NKS-speld opgespeld krijgen. Zij krijgt deze hoge onderscheiding vanwege haar verdiensten bij genoemde twee verenigingen. Meerdere kaderfuncties heeft Nellie op verdienstelijke wijze zowel bij Fides, evenals de voetbalvereniging Heksenberg, vervuld. Als 16 jarige was zij een van de eerste jeugdleidsters bij RKVV Heksenberg. Meer dan 25 jaren was zij betrokken bij het jeugdvoetbal. Ook haar actieve rol bij het damesteam van RKVV Heksenberg verdient alle lof. Geruime tijd was zij ook actief als trainster en begeleidster van het damesteam. Dit alles nog geruime tijd in combinatie met haar sportieve voetbal activiteiten bij RKHBS. Bij Fides is Nellie Huisman actief bestuurslid en trainster van de senioren. Voorheen heeft ze ook de jeugd getraind. Inkoop en distributie van turnkleding behoort ook nu bij haar taken.

De besturen van de jubilerende Fides, RKVV Heksenberg en Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek willen iedereen, vanaf 18.00 uur, graag ontmoeten tijdens de reunie/feestavond op genoemd Lente Festijn.