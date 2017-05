Maankwartier en de Dag van de Bouw op 20 mei

Redactie Parkstadactueel |

Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 20 mei gaan de poorten van de bouwplaats in zuid (bij de Royal) weer open voor publiek tussen 10.00 en 16.00 uur. En ook in noord is er rondom het Maanplein van alles te zien en te beleven.

Rondom de bouwplaats zijn delen van de schuttingen voorzien van posterart en streetart. Op de schutting bij het busstation is posterart aangebracht. Op 20 mei worden, tussen 14.00 en 16.00 uur, delen van die posterart met behulp van zeefdruk aangebracht op tasjes. De mensen die daarvoor model hebben gestaan, nemen de eerste tasjes in ontvangst. Om 13.00 uur geeft kunstenaar Lars Ickenroth uitleg over de streetart die hij de afgelopen dagen heeft aangebracht op de schutting bij de Royal.

Bouwplaats

Op de bouwplaats staat voor de gelegenheid een terras. De poorten staan wagenwijd open, zodat iedereen de vorderingen van de werkzaamheden goed kan zien. DJ Mr. Sage zorgt voor de muzikale omlijsting. Geïnteresseerden kunnen mee op een ‘dakexcursie’ op het gebouw van Weller. Vanaf de bovenste verdieping is het zicht op Maankwartier nòg spectaculairder. Dit kan echter alleen als het droog weer is.

De echte, levende Bob de Bouwer is er natuurlijk ook en hij gaat graag met iedereen op de foto. Jonge ‘bouwvakkers’ kunnen aan de slag met de minigraver en voor kinderen die dat niet willen is ook van alles te doen.

Maanplein

In noord verzorgen VVV-gidsen speciale rondleidingen over het sfeervolle Maanplein en langs de betoverende maantoren. Elk heel uur vertrekt een groepje mensen vanaf de halte bij de grote trap. Op het Maanplein is het mogelijk om nu alvast rond te lopen in het nog te bouwen station met behulp van een HoloLens (virtual reality) en in de mijnwaterenergiecentrale is volop informatie over dit project voor duurzame energie. Voor de kinderen is er een groot springkussen.

Het hele programma staat op www.maankwartier.nl

Tekst: gemeente Heerlen

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock