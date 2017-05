Nova Dames 1 wint van Drunen Dames 1

Redactie ParkstadActueel |

Vandaag stond een belangrijke wedstrijd op het programma. Wij stonden namelijk met 18 punten op de 8e plaats en Drunen met 17 punten op de 10e plaats. We wilden hoe dan ook die drie punten binnenhalen. Het was al vroeg lekker warm buiten en we begonnen met een goede warming-up.

Vanaf minuut 1 zetten wij goede druk en lieten we zien dat we dit wilden gaan winnen. Dit keer waren wij de ploeg met overtuiging. De eerste helft speelde zich vooral af op de helft van Drunen. Wij hadden een paar mooie acties naar voren, maar helaas viel er geen doelpunt. Drunen kwam ook bij onze cirkel, waar ze een aantal strafcorners uithaalden. Gelukkig stond onze verdedigende strafcorner sterk en viel er geen tegendoelpunt. Vlak voor de rust kregen wij een strafcorner voor. Nadat wij al een aantal strafcorners gemist hadden, scoorde Laura met een goede en harde slag in het hoekje. We gingen met 1-0 de rust in.

In de tweede helft waren wij nog steeds de betere ploeg, maar Drunen kwam steeds vaker met een actie naar onze cirkel. We kregen meer strafcorners tegen, maar wij hielden goed stand. Het ging op en neer en beide teams hadden vaak een actie naar voren. Het bleef lang 1-0 en het was erg spannend. Iedereen bleef vechten en uiteindelijk kregen we in de laatste 5 minuten nog een strafcorner voor. Deze keer gaf Meike hem aan en stond Malou op kort. Deze strafcorner werd op dezelfde manier als de eerste strafcorner gescoord, maar dan door Malou. Het stond nu 2-0 en hiermee was de wedstrijd dan ook beslist.

Wij hebben hard geknokt en de drie punten te pakken gekregen! Volgende week zondag spelen we uit tegen Heeze (3e plaats). Dit zal een zware wedstrijd worden, maar het is nog steeds een kans om punten te pakken!

Helaas moeten wij het de komende weekjes zonder Kaja en Noa doen. Kaja was iets te enthousiast bij het doelpunt van Malou, waardoor ze haar voet brak en Noa heeft een vervelende blessure aan haar knie. We hopen natuurlijk dat zij snel weer mee kunnen spelen, maar voorlopig zullen ze ons hard aanmoedigen vanaf de kant!

Tekst: Malou Putzeist van HC Nova

Archieffoto ®Parkstadactueel/Lucho Carreno