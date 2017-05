Autum leaves in het cultuurhuis Heerlen

Kom en geniet voor nop!!!

Met Autumn Leaves

Datum: zondag 14 mei

Aanvang: 14.30 uur

Entree: Gratis

Een groepje oudere-jongeren (gitaristen Roy de Jong, Gerard IJkema en cajonist Mien Mertens, en deze keer aangevuld met bassist Jos Pommé), die naar jaren van stemmen van de instrumenten besluiten om nu eindelijk maar eens wereldberoemd te moeten gaan worden. De uiterste houdbaarheidsdatum van de heren, bespreken ze liever niet, maar wilt men nog genieten van Autumn Leaves is enig spoed wel gewenst.

De muziek is te omschrijven als: Blues, Ballads, Beats & more en is een mix van eigen en bestaande nummers (vaak liedjes uit hun jeugd, die ze veelal een eigen draai geven). Akoestische gitaren, lichtelijk versterkt, slide-gitaar, mondharmonica, cajon, djembé, kazoo, zang, soms meerstemmig. Sinds kort ondersteund door de bas.

Autumn Leaves omschrijft hun kerntaak als: ‘Prettige muziek maken gelardeerd met enig humor en soms diepgang onder het mom van als U geniet genieten wij des temeer’.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Cultuurhuis Heerlen