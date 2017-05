Basisscholen strijden in E-waste race

redactie van Parkstadactueel |

Tien basisscholen in Zuid-Limburg nemen het met ingang van maandag 22 mei aanstaande gedurende vier weken tegen elkaar op, om zoveel mogelijk oude kleine elektrische apparaten in te zamelen. Met deze actie, die wordt ondersteund door Wecycle en Rd4, wordt voorkomen dat veel van deze apparaten in het restafval belanden. Door ze apart aan te bieden worden de bruikbare onderdelen eruit gehaald en worden kostbare grondstoffen bespaard.

In een speciale gastles is aan alle deelnemende leerlingen uitleg gegeven over de race en over het belang van het hergebruiken van grondstoffen. De e-waste race is daarom tevens leerzaam voor de leerlingen, die hiermee een steentje bijdragen een aan beter milieu.

E-waste aan huis laten ophalen

U kunt uw oude kleine elektrische apparaten zoals wekkerradio’s, föhns , broodroosters en dergelijke tijdens de e-waste race gratis aan huis laten ophalen. Aanmelden kan via www.ewasterace.nl. Het klein elektronisch afval wordt daarna op een afgesproken tijdstip opgehaald door de scholieren. De school scoort hier punten mee. Op de website worden de punten van de deelnemende scholen bijgehouden. Na vier weken wint de school die het meeste e-waste heeft ingeleverd een schoolreisje naar Continium discovery center voor de deelnemende leerlingen. Zo maakt de E-waste race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk.

De basisscholen

De basisscholen die met één of meerdere groepen meedoen zijn:

A Hermkes uit Epen

Klavertje Vier uit Eys

Cortemich uit Voerendaal

Hoensbroek Zuid uit Hoensbroek

Blokkenberg uit Kerkrade

Harlekijn uit Landgraaf

De Schatkist uit Eygelshoven

St. Stefanus uit Wijnandsrade

Langeberg uit Brunssum

Bron en foto RD4