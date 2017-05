redactie van Parkstadactueel |

Ook dit jaar gaat een groep bestaande uit 2 docenten en 35 studenten van de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool als medisch team aan de slag tijdens Alpe d’Huzes 2017. Ze zijn daarmee een onderdeel van het officiële medisch team van de Alpe d’Huzes. De studenten zijn er om te masseren, maar bijvoorbeeld ook om een luisterend oor te bieden en een hart onder de riem te steken. De deelname is inmiddels zo populair geworden onder de studenten dat er twee keer zoveel aanmeldingen als beschikbare plekken binnen zijn gekomen.

Ter verdere achtergrondinformatie over de studenten en de opleiding: de opleiding Fysiotherapie van Zuyd behoort al jaren tot de beste fysiotherapieopleidingen in Nederland. Ook in de Studiekeuzegids HBO 2017 heeft de opleiding Fysiotherapie het predicaat “Topopleiding” gekregen.

Benefietdiner 18 mei: Dinner Alpe d’Huzes Om hun deelname te kunnen bekostigen (denk aan verblijf, eten en vervoer), organiseren de studenten meerdere sponsoracties voorafgaand aan het evenement. Een groot gedeelte van deze opbrengsten gaat naar KWF. De afgelopen jaren is dit een bedrag van €5.000,- (voor het goede doel) geweest. Eén van de sponsoracties is een groot benefietdiner op donderdag 18 mei a.s. in het Corneliushuis in Heerlen. Dit diner wordt georganiseerd door een van de studenten die de afgelopen drie jaar heeft deelgenomen aan het medisch team en dit jaar zelf mee gaat fietsen. Tijdens het diner wordt een viergangenmenu geserveerd aan 175 man. Het diner wordt bereid door een vader van een van de studenten. Hij doet dit met een vaste kookgroep bestaande uit 15 fanatieke hobbykoks. Het diner wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. De afgelopen keren waren een groot succes. Het heeft ieder jaar een kleine €5.000,- opgebracht.

Het is een avond vol lekker eten, dans, muziek en indrukwekkende verhalen. Het diner begint om 18.00 uur.

Feest Meijel De studenten hebben afgelopen zaterdag al een feest georganiseerd in Meijel in Midden-Limburg als onderdeel van de sponsoracties. Ook dit feest – met diverse DJ’s en al – was een succes. Zoals gezegd: de studenten moeten hun eigen reis- en verblijfkosten betalen, én willen daar bovenop een bedrag doneren aan het KWF. Ze zijn dus erg ambitieus en storten zich met veel enthousiasme op de activiteiten. En sowieso zijn de studenten deze gehele week druk bezig met het verkopen van allerlei zelfgemaakte hapjes in de centrale hal van Zuyd.

Welkom Jullie zijn uiteraard van harte welkom om bij dit diner aanwezig te zijn. Mochten jullie langs willen komen, laat dat dan s.v.p. van tevoren even weten. Sowieso hoop ik dat jullie aandacht aan dit initiatief willen geven in jullie krant. Want zoals gezegd gaat het om zeer enthousiaste jonge mensen die zich geheel belangeloos inzetten voor een mooi doel. Wat ze ervoor terugkrijgen zijn werkervaring en mooie herinneringen. En bovendien: Zuyd Hogeschool is een van de weinige hogescholen in Nederland die een medisch team afvaardigt naar dit evenement. Al met al aardig bijzonder dus. En donaties zijn uiteraard van harte welkom.

Impressie Zie in de bijlage twee foto’s van het feest in Meijel van afgelopen zaterdag. Zie de powerpoint voor diverse foto’s van vorig jaar om een idee van het totale project te krijgen.

Meer informatie

Facebookpagina: https://m.facebook.com/Hogeschool-Zuyd-goes-to-Alpe-DHuZes-2017-1583524771930998/?ref=bookmarks

Actiepagina Team Zuyd: https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teamzuyd

