Bierfestival Kerkrade in aanloop naar het WMC.

Verschillende bieren én livemuziek in het centrum van Kerkrade! Dat is het Bierfestival dat van 16 t/m 18 juni op de Markt in Kerkrade, in aanloop naar het WMC (juli), zijn vijfde editie beleeft. Tijdens het Bierfestival kunt u bij de diverse bars een smakelijke rondreis over de wereld maken. Zo zijn er onder andere bieren uit Polen, Duitsland, Italië en vele andere landen aanwezig.

Dat betekent echter niet dat u voor een bijzonder speciaal bier per se ver hoeft te reizen, want er zal ook bier uit Kerkrade aanwezig zijn: het abdijbier van Abdij Rolduc. Kortom, keuze genoeg voor de echte bierliefhebber. Wethouder Tim Weijers (evenementen): “Het is ons vijf jaar geleden gelukt om het bierfestival ook naar Kerkrade te halen en het is goed om te zien dat dit nu een vaste plek op onze evenementenkalender veroverd lijkt te hebben. Het belooft weer zeer jemuutliech te worden op de Markt.”

Programma. Tijdens deze lustrumeditie van het Bierfestival kunt u ook weer genieten van een aantrekkelijk muzikaal programma.

Op vrijdag 16 juni zal om 19.30 uur het eerste vat worden aangeslagen door wethouder Weijers. De Duitse band ‘Die Männer’ zorgt tijdens de eerste avond voor leven in de brouwerij.

Op zaterdag 17 juni start vanaf 13.00 uur (tot en met 17.00 uur) het evenement Muziekrally Kerkrade op de Markt. Tijdens dit evenement zijn een aantal bars van het Bierfestival geopend.

Van 20.00 uur tot 24.00 uur vindt de tweede avond van het Bierfestival plaats. De Duitse band ‘Still Collins’ neemt dan bezit van de Markt met hits van Phil Collins & Genesis.

Op koopzondag (én Vaderdag) 18 juni begint vanaf 14.00 uur de laatste dag van het Bierfestival. Voor de stimmung zorgt het ‘Orginal Wurmtal Quintett’ met gezellige Duitse muziek.

