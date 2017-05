Pirates of the Caribbean: Premiere Salazar’s Revenge bij Vue Kerkrade

Ton Reijnaerts |

Op woensdag 24 mei organiseert Vue zijn tweede Blockbuster Night van het jaar. Tijdens deze speciale avond is Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge als eerste te zien. De film zal op overal te zien zijn op het grootste doek met het beste geluid. Alle bezoekers zullen ook getrakteerd worden op een vette hap. De speciale voorstelling begint om 20:00 uur.

Over Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge

Johnny Depp keert terug als de iconische, roekeloze antiheld Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge. In dit nieuwe avontuur krijgt Jack Sparrow te maken met zijn aartsvijand kapitein Salazar (Javier Bardem). Als alle spookzeelieden onder leiding van Salazar ontsnappen aan de Devil’s Triangle hebben ze maar één missie: alle piraten doden, Jack in het bijzonder. De enige hoop op overleving ligt voor Jack in het legendarische Trident van Poseidon. Om die te vinden moet hij een alliantie vormen met Carina Smyth (Kaya Scodelario), de briljante en beeldschone astronoom en Henry (Brenton Thwaites), een eigenwijze jonge zeeman verbonden aan de Koninklijke Marine. Aan het roer van zijn bedroevend kleine en haveloze schip probeert Jack zijn leven te redden door uit handen te blijven van zijn meest geduchte en kwaadaardige aartsvijand.

Tickets zijn te koop via www.vuecinemas.nl,