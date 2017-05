Regionale Scouting Wedstrijd van Parkstad en Carboonland 2017

Afgelopen weekend (12,13,14 mei) waren de Regionale Scouting Wedstrijd van Parkstad en Carboonland. Bij de RSW strijden groepen scouts (10-15 jaar) om mee te mogen doen met de LSW (Landelijke Scouting Wedstrijden) of om de beste trainingsgroep te zijn. Tijdens de RSW worden verschillende scoutingskills getest maar het belangrijkste is om plezier te maken en een gezellig weekend te hebben. De wedstrijdgroepen hebben tussen de vijf of zes man nodig van 11-15 jaar, zij gaan ‘alleen` een weekend kamperen met verschillende taken om punten mee te verdienen. De trainingsgroepen mogen nog een leiding mee nemen ter ondersteuning gedurende het weekend. De ploegen worden onder andere beoordeeld op kampeertechnieken, pionieren, tochttechnieken en koken maar de meeste punten kunnen behaald worden op de onderdelen samenwerking, sfeer en creativiteit.

Op de vrijdag avond begon de RSW en mochten de groepen het kamp op gaan zetten. Ze hadden 2 uur de tijd om een slaaptent en een keuken dak op te zetten en de keuken in te richten. Voor het keuken dak moeten er twee driepoten gepionierd worden om de tafel en banken aan vast te maken.

Na de opbouw vond de thema opening plaats, het thema van dit jaar was: “We can be heroes”. Het thema werd ingeleid en daarna was er een leuk avondspel. Na het avondspel werd iedereen weer bij het podium verwacht voor de dagafsluiting en daarna mocht iedereen zijn bed gaan opzoeken in zijn tent.

Iedereen werd de volgende dag vroeg gewekt om zich klaar te gaan maken voor de dag. Op zaterdag was er een lange, zware tocht. Tijdens de tocht werden de kinderen getest op hun uithoudingsvermogen en tochttechnieken. De tocht bestond uit verschillende technieken om de weg te vinden naar de controleposten. De groepen hadden ongeveer 7 uur om de tocht uit te lopen, wat niet altijd lukte aangezien het een lange en moeilijke tocht was.

Na de tocht hadden de groepen even de tijd om uit te rusten maar moesten toch weer snel verder met het koken van hun avondeten. De groepen moesten Pasta con Polpette maken en als toetje kregen ze een cake die ze zelf zo mooi mogelijk mochten versieren. De jury kwam de maaltijd jureren op smaak en opmaak, maar ook op creativiteit en originaliteit.

In de avond was een leuke themapresentatie waarbij de groepen zich van hun beste kant mochten laten zien bij de jury en het publiek dat mocht komen (ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en vrienden). Ze mochten zelf een presentatie maken wat te maken had met het thema. Er was een grote, gezellige markt waar de presentaties van de groepjes werden opgevoerd. Na de bezoekers weg waren wad er voor de rest van de avond was er nog een spetterend programma voor de kinderen.

Op de zondag was er, nadat iedereen zich klaar had gemaakt voor de dag, sport & spel. Er waren diverse spellen waar de kinderen punten mee konden behalen. Na het sport & spel mochten de kinderen hun tentenkampen op gaan ruimen om erna naar de prijsuitreiking te gaan. Hier werden de winnaars bekend gemaakt en werd vertelt wie er in het Pinksterweekend naar de LSW mag gaan. Ook werd dit leuke, gezellige weekend afgesloten en mochten de kinderen met hun ouders mee naar huis om uit te rusten en na te genieten van dit heerlijke weekend.

Foto’s Ruud Erens