SEIZOENKAARTHOUDERS HEBBEN GRATIS TOEGANG TOT RODA JC – HELMOND SPORT

Roda JC is veroordeeld tot het spelen van Play- offs om promotie/degradatie. De club speelt op donderdag 18 mei (18.30 uur) eerst uit tegen Helmond Sport en op zondag 21 mei (12.30 uur) staat de return in het Parkstad Limburg Stadion op het programma.

Voor de wedstrijd Roda JC – Helmond Sport hebben seizoenkaarthouderstoegang. Verder gelden voor dit duel de volgende prijzen en regels met betrekking tot kaartverkoop.

Seizoenkaarthouders

Gratis entree

Losse kaarten

Theo Pickée Tribune: € 10,00 volwassenen en € 5,00 kids

Koempeltribune: € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 kids

Oosttribune: € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 kids

Voor deze wedstrijd geldt géén clubkaartverplichting.

#SamenHandhaven

U kunt uw tickets heel gemakkelijk online bestellen of via de Fanshop of Bureau Ticketing. [De Roda JC Fanshop is donderdagavond vanaf 18.00 gesloten i.v.m. de wedstrijd in Helmond.]

Indien Roda JC deze ronde doorkomt, speelt de ploeg op donderdag 25 mei om 19.45 uur eerst een uitwedstrijd en op zondag 28 mei om 14.30 uur een thuiswedstrijd.