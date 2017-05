Ultimo Tango

Argentinië, Duitsland, 2015 / 85 minuten

Regie: German Kral

Met: Juan Carlos Copes, Maria Nieves Rego, e.a.

In het kader van Tango Brutal, Internacional Tango Festival Heerlen

Zondag 21 mei / 14.00 uur TICKETS

Documentaire over Argentinië’s beroemdste tangopaar. Twee bejaarde wereldberoemde tangodansers kijken op hun leven terug. Ze vertellen over een leven samen vol liefde, ambitie en haat. Want met veertien en zeventien jaar was er eerst de liefde, hoe ze perfecte partners werden, privé en op de dansvloer, hoe ze samen wereldberoemd werden.

Ze combineerden verschillende stijlen en zorgden daarmee voor een nieuwe variatie op de tango, die aansloeg bij het grote publiek. Daarna de haat als hij haar dumpt voor een jongere (dans)partner.

Ze vertellen ieder vanuit hun eigen perspectief, maar Maria is meer aan het woord, waardoor haar verdriet en teleurstelling meer nadruk krijgen. Na jaren samen verlaat Juan haar voor een jongere vrouw. Toch blijven ze nog samen dansen, maar na vijftig jaar dumpt hij haar ook als danspartner.

Maria heeft geen kinderen gekregen, Juan wel met zijn tweede vrouw. Met prachtige dans en muziek krijgen we een boeiend portret van twee interessante personages. Twee geweldige dansers die hun hele leven in het teken van de tango hebben gezet. (M.v.H.)

★★★★ Het Parool – “Zij was stapel op die knappe jongen, hij was vooral gek op haar enorme danstalent”

Tango Brutal, Internacional Tango Festival Heerlen vijfde aflevering van 16 tm 21 mei 2017.

Beleef de verbijsterende en ingetogen brutaliteit vd Argentijnse tango!

