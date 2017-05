redactie van Parkstadactueel/Cultuurhuis Heerlen |

DAD door Nasrdin Dchar

Serie vlakke vloer i.s.m. Parkstad Limburg Theaters

Datum: zaterdag 20 mei

Aanvang: 20.30 uur

Kaarten uitsluitend via www.parkstadlimburgtheaters.nl of 045 571 66 07

Nasrdin Dchar wordt vader. Nog 9 maanden en hij en zijn vrouw worden ouders. Maar hoe bereid je je voor op nieuw leven waar je volledig verantwoordelijk voor bent? Een nieuw leven in dit leven. In deze tijd. Zijn aanstaande vaderschap is ook een confrontatie met zijn roots en hoe belangrijk dat voor hem is. Welke elementen van het land, de cultuur, het geloof van zijn ouders – al die dingen die hij zo vanzelfsprekend heeft meegekregen in zijn opvoeding ‐ gaat hij overdragen op zijn kind?

DAD is een voorstelling over vaderschap. Over generaties. Over emigratie. Over toen, nu en straks. Over hier en daar. Over leven en dood. Over liefde!

Foto Cultuurhuis Heerlen