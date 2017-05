KERNgezonde ochtend bij Space Jump!

Bij Space Jump kregen de leerlingen twee clinics. Zo werd in teamverband dodgeball (trefbal met trampolines) gespeeld en ging ze aan de slag met tricks en skills. Hier leerden kinderen allerlei leuke trucjes en belandden ze telkens in de foambak!

Dit alles werd geheel begeleid door de professionals van Space Jump. Tussen de twee clinics door was er nog tijd voor een KERNgezonde quiz, waarbij de leerlingen in teamverband moesten samenwerken om tot de meeste punten te komen. Ook werd er nog een gezonde traktatie gemaakt met diverse soorten groenten.

Het was wederom een KERNgezonde en sportieve ochtend. Aan de glimlachjes op de gezichten was te zien dat de kinderen hebben genoten van de ochtend! Ze hadden dan ook een daverend applaus over

voor Space Jump. Op vrijdag 23 juni vindt de slotactiviteit plaats voor de leerlingen. Wat zij dan gaan doen, is nog een verassing.

KERNgezond Fris & Fruitig is onderdeel van Sociaal Programma West

Naast de fysieke investeringen in Kerkrade-West zoals gemeenschapshuis ’t Westhoes, Park West en de sloop en nieuwbouw van woningen, is het minstens zo belangrijk om te investeren in de mensen die in het gebied wonen. De mensen maken het gebied, ze wonen en leven met elkaar in de buurt en wijk.

Het Sociaal Programma Heilust omvat een aanpak waarbij een aantal partijen samen met de buurtbewoners werkt aan de verdere ontwikkeling van de buurt en wijk. Het programma omvat een aantal projecten dat de gemeente Kerkrade, HEEMwonen en een aantal maatschappelijke partners samen met de buurtbewoners in de buurt uitvoert. Via participatie wordt geprobeerd de betrokkenheid van de mensen in de buurt te vergroten.

West wint aan ruimte

In februari 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van Kerkrade-West. Deze herontwikkeling bestaat uit een aantal deelprojecten zoals de herstructurering van de Heilust en de Bestaande Wijk van Morgen. Meer informatie is te vinden op www.westwint.nl

Bron en foto: gemeente Kerkrade