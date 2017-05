Nieuwe verlichting in heel Valkenburg aan de Geul

“Door de verlichting in de gehele gemeente te vervangen, in alle kernen, langs alle toegangswegen, slaan we een grote kwaliteitsslag”, vertelt wethouder Carlo Vankan. “We besparen ieder jaar opnieuw veel energie- en onderhoudskosten terwijl de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Daarbij doel ik niet alleen op de verkeersveiligheid. Een buitengebied wil nog wel eens activiteiten aantrekken die het daglicht niet kunnen velen. Daar schijnt vanaf september dus ‘s avonds en ’s nachts led-licht en dat verbetert ook de sociale veiligheid aanzienlijk.”

“Het wordt een flinke operatie”, vertelt Maurice Broers, contractmanager van Ziut. “Dagelijks vervangen we gemiddeld 70 à 80 armaturen in de gemeente. Vrijwel overal zal dit hindervrij gebeuren. De wegen blijven goed toegankelijk, het verkeer kan voorzichtig om de hoogwerkers en servicewagens heenrijden. We zullen ook 42 oude masten vervangen, zodat de straatverlichting na de zomer weer helemaal up to date is. Daarna gaan we ons richten op de aanstraalverlichting van de kerken in de dorpskernen.”

Bron en foto: gemeente Valkenburg aan de geul