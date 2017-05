Woning toekomstbestendig

We blijven tot op hoge leeftijd in hetzelfde huis wonen. Dat is prettig maar dat vraagt wel om aanpassingen in het huis. Toch worden er maar zelden vooraf maatregelen getroffen om de woning toekomstbestendig te maken. De trappen, drempels en badkamer worden belemmeringen als de jaren vorderen en de mobiliteit afneemt. Struikel,- en valpartijen liggen dan op de loer met alle gevolgen van dien.

Misschien denkt u dat dit onderwerp (nog) niet op u van toepassing is. Helaas weten we uit ervaring dat dit iedereen kan gebeuren. Het is goed om u tijdig te informeren over de mogelijkheden.

Informatiemarkt

Op dinsdag 30 mei, van 13.00-17.00 uur, vindt in het Burgerhoes de informatiemarkt Seniorproof wonen voor iedereen, plaats. Deze middag bestaat uit twee delen, namelijk een inhoudelijk gedeelte en een marktgedeelte waarin u hulpmiddelen/zorgtechnologie kunt uitproberen. Er komen een 15-tal bedrijven om hun producten te demonsteren. Producten die langer zelfstandig thuis wonen makkelijker maken. Dat kan variëren van een traplift of een hoog/laagbed tot een waterkan die bijhoudt hoeveel iemand heeft gedronken. Het inhoudelijke gedeelte bestaat uit een tweetal workshops over:

De toekomst van technologie in de zorg.

Hoe maak ik mijn huis toekomstbestendig?

De organisatie van deze middag is in handen van de gemeente Landgraaf, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie, Zorgtechniek Limburg en het Huis voor de Zorg. Wij ontmoeten u graag op 30 mei. De toegang is gratis en de koffie staat klaar!

Bron en foto: gemeente Landgraaf