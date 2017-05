SPORTDAG ‘SAMEN SPORTIEF’ VOOR BIJZONDERE DOELGROEP

Redactie Parkstadactueel |

Op zaterdag 20 mei organiseren Maastricht Sport, Stichting Life Goals en Leger des Heils de ‘Samen Sportief’ sportdag. Het is de tweede editie van de sportdag die bedoeld is voor alle cliënten en medewerkers van de zorginstellingen die aangesloten zijn bij het Samen Sportief programma. Dit is een samenwerkingsverband tussen Maastricht Sport en zorg- en welzijnsorganisatie Leger des Heils. De sportdag vindt plaats in het Geusselt Sportpark, begint om 10.30u en duurt tot 15.00 uur. Op hetzelfde terrein vindt die dag ook het ‘Life Goals Festival’ plaats.

Samen Sportief

De ‘Samen Sportief’ sportdag is een initiatief van Maastricht Sport en Leger des Heils. Samen met andere organisaties waaronder de LEVANTO groep, het Humanitas maatjesproject, Mondriaan Zorggroep, Gastenhof pension Jekerzicht, Relim en het COA hebben zij als doel cliënten in de maatschappelijke opvang en mensen aan de rand van de samenleving aan het bewegen en sporten te krijgen. Tijdens de sportdag kan iedereen op zijn/haar eigen niveau en tempo sporten, er is geen wedstrijdelement aan de sportdag verbonden. Cliënten en hun begeleiders kunnen zelf teams samenstellen waarmee ze in teamverband de sporten uitoefenen. Tijdens de sportdag worden vier verschillende sporten aangeboden: voetbal, thaiboksen, bootcamp en mountainbike. Bij iedere sport is een professionele instructeur aanwezig om de teams te begeleiden. Zo kunnen cliënten nieuwe sporten ontdekken en vooral veel sport plezier beleven.

Bijzondere doelgroep

Maastricht Sport en Leger des Heils zijn ervan overtuigd dat sporten voor deze bijzondere doelgroep een goede manier is om in contact te komen met andere mensen en hun sociale contacten te vergroten. Bovendien wordt er ook gewerkt aan gezondheid en zijn de deelnemers aan het programma actief bezig (in de buitenlucht). Wanneer iemand lichamelijk beter in zijn vel zit, heeft dit ook een positief effect op de geestelijke gezondheid. Uiteindelijk heeft het programma ‘Samen Sportief’ als doel deelnemers structureel aan het bewegen te krijgen.

Life Goals Festival

Dit festival is een initiatief van Stichting Life Goals. Deze stichting helpt kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving via sport weer mee te doen. Zij bieden bijzondere sportprogramma’s voor mensen met ernstige ontregeling van hun leven zoals dak- en thuislozen, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden, drugsverslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld. Voor het festival komen meer dan veertig teams vanuit het gehele land bij elkaar om deel te nemen aan de Dutch Street Cup. Dit nationale straatvoetbaltoernooi voor mensen uit de maatschappelijke opvang vindt jaarlijks afwisselend op diverse plekken in het land plaats.

Gast teams

Bondscoach René van Rijswijk (oud-speler o.a. van RKC, NEC en Cambuur) en staff zijn 20 mei aanwezig tijdens de Dutch Street Cup in Maastricht. Het event in Maastricht is tevens een selectiedag waarop de bondscoach en de staff spelers beoordelen voor het nationale dames en heren team. Eind juni worden de selecties bekend gemaakt. Dit jaar nemen enkele gastteams deel waaronder een team vanuit COA AZC Maastricht. Uniek is dat ook team van gedetineerden vanuit de penitentiaire inrichting Sittard, uiteraard onder begeleiding, zal deelnemen aan het toernooi. Naast voetbal kunnen de deelnemers aan de Dutch Street Cup ook deelnemen aan de sportactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de ‘Samen Sportief’ sportdag.

Vooroordelen wegnemen en begrip kweken

Op de festivals ontmoeten de deelnemers van de verschillende Life Goals programma’s elkaar. Zij wisselen ervaringen uit, maken nieuwe vrienden en komen in contact met elkaar. “Maastricht is al jarenlang betrokken bij Stichting Life Goals. Het is mooi om te zien hoe het sportprogramma zich lokaal steeds verder ontwikkelt. Een goed voorbeeld hiervan is dat deelnemers steeds vaker worden betrokken bij de organisatie van sportactiviteiten. Samenwerking tussen de zorg- en sportwereld is hier goed zichtbaar”, zegt Arne de Groote, directeur van Stichting Life Goals.

De organisatie van het Life Goals Festival Maastricht is in handen van: Stichting Life Goals, Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Limburg/Brabant en Maastricht Sport. Het programma start om 10:00 uur met de eerste poulewedstrijden en duurt tot 17:30 uur. Bezoekers en media zijn van harte welkom.

Adres sportdag ‘samen sportief’: Geusselt Sportpark

Discusworp 4, 6225 XP Maastricht

Bron: afdeling communicatie gemeente Maastricht