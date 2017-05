Yoga met KiekeboeKAT

“Heb je geen boek met daarin de yogaoefeningen?” Deze vraag kreeg Anita Hendriks-Berg van ‘Be Yourself – Coaching & Yoga praktijk’ regelmatig te horen na een kinder-yogales op peuterspeelzalen en basisscholen. Anita ging ermee aan de slag, werkte samen met Wendy bij de Ley (illustraties en opmaak) en Sandra Israel (tekst) haar idee uit, met als resultaat het kleurrijke kinderyogaboek ‘Ik ben ik, jij bent jij’. Het boek wordt uitgegeven door Droomvallei Uitgeverij in Breda.

De boekpresentatie vindt plaats op 21 mei om 15.00 uur in Lokaal 25, Wilhelminaplein 25 in Heerlen. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de Heerlense wethouder van onderwijs Jordy Clemens.

KiekeboeKAT is de hoofdpersoon in het boek. Hij wil een boom zijn, maar hij blijft natuurlijk KiekeboeKAT. Ook doet hij Paard na. Maar hij blijft KiekeboeKAT. Een andere keer wil hij met zijn vriendje Beer spelen. Dat komt niet zo goed uit. Waarom niet?

Op het strand knijpt er een krab in zijn teen. AU!

‘Ik ben ik, jij bent jij’ is een ontdekkingstocht door de vier seizoenen, een boek vol vriendschap, yogaoefeningen voor peuters en kleuters en leesplezier voor jong en oud.

De drie werelden van Anita Hendriks-Berg, Wendy bij de Ley en Sandra Israel komen samen in dit boek. “We werkten meer dan een jaar met veel plezier aan dit project. We hopen dat kinderen, ouders, grootouders, leerkrachten en wie het boek maar in handen krijgt, net zoveel plezier beleven aan de avonturen van KiekeboeKAT als wij met het bedenken, schrijven en illustreren!”

Meer informatie

Esther van der Ham Droomvallei Uitgeverij http://www.prachtboeken.nl/

Fotograaf: Jeroen Hendriks