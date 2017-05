CBF Created By Family in het cultuurhuis Heerlen

Kom en geniet voor nop!!!

CBF

Datum: zondag 21 mei

Aanvang: 14.30 uur

Entree: Gratis

CBF (Created By Family) wordt gevormd door, het kan eigenlijk niet anders, drie neven. Ons repertoire bestaat uit covers van het genre pop, rock en soul. Wanneer we samen op het podium staan ontstaat er een soort magie en omdat we leuk vinden wat we doen, stralen we dat uit. CBF schuwt er vooral niet voor om mensen uit het publiek het podium te laten beklimmen. Dit zorgt voor een ongedwongen sfeer en maakt optreden des te leuker. Wanneer je een optreden meemaakt zal je dat ongetwijfeld beamen.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html