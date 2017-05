Huisvuilinzameling Hemelvaartsdag en Pinksteren

Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 5 juni (Pinksteren) wordt geen afval aan huis ingezameld. De juiste inzameldagen rond deze feestdagen staan vermeld op uw Rd4-afvalwijzer 2017. Deze kunt u ook inzien via www.rd4.nl of via de gratis Rd4-afvalapp voor smartphones.

Afwijkende openingstijden

Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 5 juni (Pinksteren) zijn de Rd4-milieuparken, de Rd4-kringloopwinkels en het Rd4-servicepunt de gehele dag gesloten.

Extra informatie Rd4-milieupark Landgraaf i.v.m. Pinkpop

Het Rd4-milieupark in Landgraaf is vrijdag 2 juni tot 16.00 uur geopend. Zaterdag 3 juni is het milieupark in Landgraaf de gehele dag gesloten.

Voor meer informatie raadpleeg uw Rd4-Afvalwijzer, www.rd4.nl of neem contact op met het Rd4-servicepunt: (045)

Foto RD4