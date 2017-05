Juni en december: chip- en registratiemaanden voor honden en katten

Dierenarts Croughs – Meerssenerweg 23, Telefoon (043) 363 84 52

Dierenarts Kusters – De Beente 28, Telefoon (043) 356 05 55

Dierenarts Gorissen – St. Josephstraat 101 (Meerssen), Telefoon (043) 364 43 06

Dierenarts Smeets – Ambyerstraat-Noord 56, Telefoon (043) 363 37 72

Dierenarts Verhey – Oranjeplein 14 en St. Annalaan 4, Telefoon (043) 363 18 18

Dierenarts Wetzels – Eenhoornsingel 30, Telefoon (043) 343 30 70

Chip- en registratieplicht



Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting voor honden ingevoerd. Elke hond die er vanaf die datum in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden. Jaarlijks belanden veel dieren in het asiel omdat ze ontsnapt zijn en zoek raken. Als de eigenaar niet gevonden kan worden, moet het dier in het asiel blijven tot er een nieuwe eigenaar gevonden wordt. En dat is jammer, want heel veel van deze dieren hebben een eigenaar die zijn dier mist en heel graag terug zou hebben! Soms is een dier wel gechipt, maar niet geregistreerd bij een databank. In andere gevallen is het dier wel geregistreerd, maar zijn de gegevens verouderd. Ook dan kan de eigenaar niet worden gewaarschuwd dat zijn dier terecht is, en worden dier en baasje onnodig gescheiden. Voorkom dat u en uw dier elkaar op deze manier kwijtraken: laat uw huisdier chippen en zorg voor een goede, actuele registratie!

Informatie

Kijk voor meer informatie over chippen en registreren van huisdieren op de volgende links: http://www.chipjedier.nl/ en http://www.licg.nl

Bron en foto: gemeente Maastricht