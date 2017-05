Uitgebreid pakket aan maatregelen tijdens afsluiting Noorderbrug

De Noorderbrug wordt tijdens de bouwvak, een relatief rustige periode, afgesloten voor alle verkeer vanwege werkzaamheden. Tijdens de afsluiting wordt een deel van de bestaande brug gesloopt en een nieuw brugdeel ingeschoven. Ondanks het zorgvuldig gekozen moment, brengt de afsluiting onvermijdelijk verkeershinder met zich mee in en rond de stad.

Slim reisgedrag stimuleren

Voorafgaand aan de afsluiting, maar vooral ook tijdens de afsluiting bieden projectorganisatie Noorderbrugtracé en Maastricht Bereikbaar daarom een uitgebreid pakket aan maatregelen om de stad en regio bereikbaar te houden. Diverse campagnes gaan de komende tijd van start om verschillende doelgroepen te verleiden tot slim reisgedrag.

Nadenken over vervoerskeuze

Reizigers worden opgeroepen om goed na te denken over hun vervoerskeuze: pak de fiets, neem het OV of parkeer slim, bijvoorbeeld op een P+R. Op die manier ervaren reizigers zelf minder hinder en dragen ze bij aan een beter bereikbare stad. Hierover wordt actief gecommuniceerd via een breed scala van online en offline kanalen door Maastricht Bereikbaar, projectorganisatie Noorderbrugtracé en gemeente Maastricht.

Aanbod voor inwoners

Voor inwoners van Maastricht is er een voordelig busabonnement van €20,- geldig in alle stadsbussen tijdens augustus. Ook kunnen zij tijdens de afsluiting voor €2,- euro met de trein richting Sittard en Kerkrade en met de bus richting Vaals/Aken. Daarnaast kunnen ze één week gratis een e-bike proberen (beperkt voorradig, op = op) en maakt iedereen die fietst in juli en augustus kans op prijzen en beloningen via een stadsbrede fietsstimuleringscampagne.

Aanbod voor aangesloten werkgevers

Voor de werknemers van aangesloten werkgevers van Maastricht Bereikbaar is er gratis 1 maand OV of 4 weken een E-bike (op = op) voor automobilisten die voor het eerst de auto laten staan. Wie al reist met het OV krijgt in augustus een maandabonnement voor €20,-. Abonnementhouders van P+R Maastricht Noord kunnen in augustus gratis een maand verlengen. Ook andere P+R’s in Zuid-Limburg zijn een maand gratis te gebruiken met gratis verder reizen met het ov voor woonwerk-verkeer. Verder kunnen zij gratis het Nextbike deelfietssysteem proberen tijdens de afsluiting of sparen voor extra credits wanneer ze deelnemen aan het beloningsprogramma In Beweging.

Alternatieven voor automobilisten op de Noorderbrug

Daarnaast benadert Maastricht Bereikbaar ongeveer 1.000 forenzen actief die op basis van een verkeersonderzoek op de Noorderbrug hebben aangegeven dat zij graag een aanbod ontvangen om anders te reizen tijdens de afsluiting. Ook zij kunnen kiezen uit diverse producten zoals een voordelig maandabonnement van €20,- geldig in alle stadsbussen tijdens augustus, 1 maand gratis P+R Noord abonnement, 4 weken gratis e-bike proberen (op = op), gratis het Nextbike fietsdeelsysteem gebruiken tijdens de afsluiting en maken ze kans op prijzen en beloningen voor wie fietst in juli of augustus.

Slimme reisproducten voor bezoekers

De zomerperiode is traditioneel een periode waarin meer mensen de stad of evenement in de stad bezoeken. Voor deze doelgroep is er een treinkaartje voor €2 euro op de trajecten Sittard-Maastricht en Kerkrade-Maastricht en een €2 euro buskaartje van Aken/Vaals naar Maastricht. Geldig van 7 t/m 20 augustus. Daarnaast ook extra promotie van de OV-Toerpas van Arriva, een bestaand product gericht op verblijfstoeristen in de regio Zuid-Limburg en kans op prijzen of beloningen voor wie met de fiets komt aan stadsbrede fietscampagne.

Samenwerking met bedrijven

Maastricht Bereikbaar werkt ook samen met diverse ondernemersverenigingen om oplossingen te bedenken voor de bevoorrading gedurende de afsluiting. Zo wordt er nu verkend om onder gunstige condities elektrische cargobikes (transportfietsen) beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt gekeken hoe klanten van ondernemingen bereikt kunnen worden met reisadviezen en reisinformatie.

Uitbreiding P+R Maastricht Noord

Gedurende de afsluiting worden er tijdelijk 170 extra parkeerplekken voorzien direct grenzend oostelijk aan het huidige P+R Maastricht Noord terrein. Hiermee groeit de capaciteit tijdelijk naar 520 plekken en wordt tegemoet gekomen aan de extra noodzaak om tijdens de afsluiting aan de rand van de stad te kunnen parkeren. Van daaruit kunnen reizigers 4 keer per uur voor €2,- naar het centrum.

Tijdelijke P+R Zuid in het MECC

Tevens wordt ook aan de zuidzijde van de stad voorzien in een tijdelijke P+R voorziening, namelijk in het MECC met 650 parkeerplekken. Parkeren in het MECC is enkel gratis als reizigers verder reizen met het ov met bestemming centrum of Wyck. Bezoekers kunnen hiervoor een buskaartje kopen voor €2,- per persoon voor buslijnen 1, 5 of 10. Net zoals op P+R Maastricht Noord geldt een groepstarief van €5,- voor groepen tussen de 3 en 5 personen.

Intensief communiceren

Naast al deze maatregelen wordt er intensief ingezet op het informeren van reizigers de komende maanden. Naast online en offline middelen wordt er ook ingezet op tekstkarren en bebording, inzetten van verkeersregelaars en het stimuleren van parkeren aan de zijde van de Maas waar men vandaan komt. Voor meer informatie over het maatregelenpakket zie www.maastricht-bereikbaar.nl/noorderbrug.

