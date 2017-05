Zuyderland live! wint Galjaardprijs 2017

Na een intensief juryberaad, was de jury het met elkaar eens. Juryvoorzitter Guido Rijnja: “Het niveau van alle finalisten was dit jaar opvallend hoog. Zuyderland live! zorgt voor impact bij iedereen: de organisatie, het publiek en de communicatieprofessional. Uiteindelijk is deze case communicatie in de meest pure vorm, door live uit te zenden met één hulpmiddel en een goedwerkend platform. De werkelijkheid staat centraal door te laten zien wat er gebeurt in een besloten wereld.” Lees hier het volledige juryrapport of bekijk de video gemaakt door Videonieuwsbericht.

Zuyderland live! is heel trots op het winnen van de Galjaardprijs. Stef Petit (RVE manager Communicatie & Marketing van Zuyderland): “Zuyderland live! vraagt om een open houding in een wereld van beslotenheid. Binnen vijf jaar willen we de wereld van beslotenheid opengebroken hebben. We hebben tot nu toe al meerdere live-uitzendingen via Facebook gehad en gaan er nog meer doen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen kijken nu met interesse toe naar wat wij doen en de resultaten ervan. Tegen de Raad van Bestuur en de medische specialisten zeg ik: geef mij het vertrouwen om dit te doen.”

Publieksprijs

Zuyderland live! won ook de publiekprijs. Er werden in totaal 6426 stemmen uitgebracht en Zuyderland live! kreeg 38,7% van de stemmen. De overige vier finalisten voor de Galjaardprijs waren: 113 Zelfmoordpreventie, CityLab010 en De Centrale As/Foarút oer de As en Week tegen de Kindermishandeling. De vakjury van de Galjaardprijs koos de vijf finalisten uit de 30 nominaties van de Galjaardcommissie. Criterium voor deze keuze was de mate waarin projecten zich onderscheiden door inspiratie, innovatie en impact. Dit jaar werden 54 projecten ingezonden voor de Galjaardprijs. Naast het uitreiken van de prijzen bracht de jury ook een eerbetoon aan de makers van de Bob-campagne, die dit jaar 15 jaar bestaat. Marije Slagboom van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nam de speciale oorkonde in ontvangst.

Galjaardlezing: van wenselijkheden naar werkelijkheden

De Galjaardlezing werd dit jaar verzorgd door Koos Janssen, burgemeester van Zeist en voorzitter van de werkgroep Democratie en Bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Met deze werkgroep werkt Janssen aan een actie- en ontwikkelprogramma voor de lokale democratie, genaamd Code Oranje. In zijn betoog ging hij in op de veranderingen in de lokale democratie, hoe de kloof tussen publiek en politiek te dichten door middel van een burgerakkoord en tal van andere vernieuwingen. “Een goedlopende democratie draait om samenspel. Samenspel vraagt om ontmoeting en in gesprek gaan. De essentie van de democratie is dat mensen het leven, leven dat zij graag willen leven. Door samenspel, ontmoeting en gesprekken kom je er daadwerkelijk achter wat het goede leven is, het fundament van de democratie.”

De Galjaarddag vond plaats in het Provinciehuis Overijssel in Zwolle en werd mede mogelijk gemaakt door Publiquest en Provincie Overijssel. Dagvoorzitter Was Frithjof de Haan (communicatiestrateeg, oprichter van Maatschap voor Communicatie en bestuurder bij Publiquest). De Galjaarddag is vernoemd naar Chiel Galjaard, pionier van het vakonderwijs over overheidscommunicatie en oprichter van een van de voorlopers van Logeion, de Vereniging Voor Overheidscommunicatie. Hij overleed in 2002, in dat jaar werd de prijs ingesteld.

Bron en foto: Logeion