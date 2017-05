Voor 1 euro naar Thermenmuseum / Kasteel

Redactie Parkstadactueel |

Thermenmuseum Heerlen én Kasteel Hoensbroek doen dit jaar weer mee met de landelijke museumactie van supermarktketen Lidl. Dit betekent dat je van 29 mei tot 25 juni slechts 1 euro entree betaalt.

Het Thermenmuseum is het best bewaarde Romeinse (publieke) badgebouw van Nederland, waar tot en met 17 juli de expo ‘Bouwen om te Baden’ te bewonderen is.

Kasteel Hoensbroek is een van de mooiste en best bewaarde kastelen van Europa.

Een goede reden voor een bezoekje aan beide locaties dus!

Lidl Museumactie

Als maatschappelijk betrokken supermarkt organiseert Lidl voor het 5e jaar op rij de museumactie. Met deze actie kunnen klanten voor 1 euro per persoon naar het museum. Maar liefst 31 musea nemen deel, waaronder dit jaar vier nieuwe musea: Veiligheidsmuseum PIT, het Gevangenismuseum, het Tropenmuseum en het Wereldmuseum Rotterdam. “Met de Lidl Museumactie zetten we Nederlandse musea op de kaart en stimuleren we klanten om vaker naar het museum te gaan. Musea beheren mooie collecties over geschiedenis, natuur en kunst en zijn een bezoek meer dan waard. Met deze actie maken we een museumbezoek voor een breed publiek toegankelijk en laten we zien dat het een interessant en leuk dagje uit is voor jong als oud”, aldus Sanne Bogaarts, Manager Duurzaamheid van Lidl Nederland.

Bij een besteding van minimaal €10,- aan boodschappen in een Lidl-filiaal in Nederland ontvangen klanten een code op hun kassabon. Hiermee kunnen zij (gedurende 22-05-2017 t/m 04-06-2017) zich online inschrijven. De klant ontvangt direct een voucher waarmee gedurende de actieperiode (29-05-2017 t/m 25-06-2017) voor slechts €1,- een museum bezocht kan worden. Meer informatie over de museumactie is te vinden op www.lidl.nl.

Bron en foto: thermen museum